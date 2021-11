Werner Enterprises Aktie: Rückkauf von bis zu 6 Mio. Aktien!

Werner Enterprises, Inc. (NASDAQ:WERN) hat eine reguläre vierteljährliche Bardividende in Höhe von 0,12 US-Dollar pro Stammaktie, zahlbar am 18. Januar 2022, an die am 3. Januar 2022 eingetragenen Aktionäre beschlossen.

Darüber hinaus genehmigte der Vorstand ein neues Aktienrückkaufprogramm für bis zu 6 Millionen Stammaktien des Unternehmens.

Im Anschluss an den neuen Plan zog der Vorstand seine frühere Ermächtigung zum Aktienrückkauf zurück, bei der noch



