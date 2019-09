"Werktags HELDEN": Ein Ort, drei Menschen, ein Tag / neue Reportage-Reihe im SWR Fernsehen (VIDEO)

Stuttgart (ots) -Neue Reportage-Reihe "Werktags HELDEN" mittwochs ab 25. September2019, 18:15 bis 18:45 Uhr, SWR FernsehenDie neue Reihe "Werktags HELDEN" im SWR Fernsehen stellt jeweilsdrei Personen vor, die an einem Schauplatz in verschiedenen Berufenarbeiten. Sie alle gewährleisten, meist hinter den Kulissen, dasFunktionieren des Alltags. Vor welchen Herausforderungen steht mantäglich bei den Ludwigshafener Entsorgungsbetrieben, welcheBerufsbilder gibt es am Mannheimer Hafen und wie sieht derArbeitsplatz Autobahn aus? "Werktags HELDEN" mittwochs ab 25.September 2019, 18:15 bis 18:45 Uhr, im SWR Fernsehen.Ein Schauplatz, zum Beispiel die LudwigshafenerEntsorgungsbetriebe, und drei Menschen, die sich hier inunterschiedlichen Berufen den Herausforderungen ihres Arbeitsalltagsstellen. Was motiviert sie, wie kompensieren sie ihre zum Teilkörperlich anstrengende Arbeit nach Feierabend? Die Reihe "WerktagsHELDEN" begleitet die drei Protagonisten einen Tag lang bei ihrentäglichen Aufgaben. Die "Werktags HELDEN" haben eines gemeinsam: Siesorgen dafür, dass alles jeden Tag seinen geregelten Gang geht. Sieverhindern Stillstand, meist hinter den Kulissen und meist ohneAnerkennung.Sendungen:"Werktags HELDEN"Wir halten die Stadt sauber - die Müllentsorger von LudwigshafenMittwoch, 25. September 2019, 18:15 - 18:45 Uhr im SWR Fernsehen Inder ersten Folge von "Werkstags HELDEN" stehen Mitarbeiter derLudwigshafener Entsorgungsbetriebe im Mittelpunkt. Michael Väth undsein fünfköpfiges Team fahren die harte Kellertour. In derLudwigshafener Innenstadt müssen sie die Mülltonnen aus den Kellernund Hinterhöfen zum Müllauto schaffen. Eine Herausforderung, dieKräfte kostet und Nerven. Denn der Müll wird immer mehr und dieTonnen immer schwerer. Vieles, was in den Eimern und Containernsteckt, gehört dort nicht hinein. Viermal füllen sie ihren Lkw ineiner Schicht.Der Inhalt ihres Transporters landet in derMüllverbrennungsanlage. Dort werden jeden Tag 600 Tonnen Abfallverbrannt.Frank Aurich und seine Kollegen sorgen dafür, dass die drei Kesselrund um die Uhr in Betrieb und funktionstüchtig sind. Ein Heizkesselmuss gewartet und wieder Instand gesetzt werden. Ein Kampf gegen dieUhr für die Techniker und die Spezialmaurer - denn schon in zweiTagen muss hier der Müll wieder brennen, bei 1.000 Grad Celsius.Werner Drescher arbeitet bei der Stadtentwässerung und ist für 540Kilometer Kanalisation verantwortlich. Er stellt sicher, dass keinSchmutzwasser in Umwelt und Grundwasser gelangen kann oderBaumwurzeln den Abfluss verhindern. Die Hauptkanäle kontrolliert ermit einer ferngesteuerten Spezialkamera. In die engeren Seitenkanälemüssen seine Kollegen und er trotz Dunkelheit, unangenehmer Gerücheund Ratten einsteigen."Werktags HELDEN"Wir halten alles im Fluss - Klarschiff im Mannheimer HafenMittwoch, 2. Oktober 2019, 18:15 - 18:45 Uhr im SWR Fernsehen DerMannheimer Hafen zählt zu den bedeutendsten Binnenhäfen Deutschlands.Jedes Jahr werden hier Millionen Tonnen Güter aus der ganzen Weltumgeschlagen. 20.000 Menschen sorgen täglich dafür, dass alles "imFluss" bleibt.Zwei "Werktags HELDEN" sind Sibylle Knebel und Timo Breusch vonder Mannheimer Wasserschutzpolizei. Sie gehen per Schlauchboot aufStreife und sorgen im Hafengebiet für Recht und Ordnung. Von derSportbootkontrolle bis hin zur Überprüfung von Gefahrgutcontainern.Ohne den "Biber" und seine Crew wäre man im Hafen aufgeschmissen.Treibgutbergung, Fahrrinnenvertiefung, Abschleppdienst fürliegengebliebene Schiff - es gibt nichts, was das Baggerschiff nichtschafft. Andreas Wallstab leitet gemeinsam mit seinem Onkel Frank dasTeam von Wasserbauern, das täglich mit dem Baggerschiff ausrückt. Mitseinem Onkel ist er schon seit Kindertagen auf dem Wasser unterwegs.Kai Ehrichsen sorgt seit zwölf Jahren dafür, dass die Container,die den Hafen aus aller Welt erreichen, auf den richtigen Weggeschickt werden. Dafür bedient er das wohl beeindruckendsteArbeitsgerät weit und breit, den Containerkran. "Tetris für Große"nennt er seine Arbeit, bei der er Container auf Schiffe, Züge und Lkwverlädt. Heute arbeitet er seinen Kollegen Deniz Hartmann ein, dersich unter Ehrichsens Aufsicht an seinen ersten Container wagt.Weitere Folgen:"Werktags HELDEN"Wir sorgen für sichere Fahrt - Arbeitsplatz AutobahnMittwoch, 9. Oktober 2019, 18:15 - 18:45 Uhr im SWR Fernsehen"Werktags HELDEN"Wir arbeiten grenzenlos - die Pendler von der Obermosel (16.Oktober)Mittwoch, 16. Oktober 2019, 18:15 - 18:45 Uhr im SWR FernsehenDie Sendungen sind ab dem Vortag der Ausstrahlung, 16 Uhr, in derARD Mediathek unter ARDmediathek.de zu sehen. Fotos bei ARD-foto.deInformationen, kostenloses Bildmaterial und weiterführende Linksunter http://x.swr.de/s/werktagshelden.Pressekontakt:Katja Matschinski, 0711 929 11063, katja.matschinski@SWR.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell