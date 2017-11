Werkhaus erhält zum zweiten Mal Auszeichnung zum Green Brand / Hersteller von Büro- und Wohnaccessoires produziert seit 25 Jahren nachhaltig (FOTO)

Bad Bodenteich (ots) -Seit 25 Jahren produziert WERKHAUS Wohn- und Büroaccessoires sowieWarenaufsteller unter Einhaltung hoher Umwelt- und Sozialstandards.Das Engagement des niedersächsischen Unternehmens wurde zum zweitenMal mit der Auszeichnung zum Green Brand Germany gewürdigt. Bei einemFestakt der Brand-Marketing-Organisation GREEN BRANDS im SenckenbergNaturmuseum in Frankfurt erhielten die Unternehmensgründer Eva undHolger Danneberg am vergangenen Dienstag den Preis."Wir lassen uns von unserem Weg, noch nachhaltiger zu werden, keinStück abbringen und freuen uns, dass GREEN BRANDS das wiederentsprechend honoriert", sagte Holger Danneberg. Um das Öko-Label zuerhalten, müssen Unternehmen zunächst von der unabhängigen Jury,Interessenverbänden, Nicht-Regierungsorganisationen oder anderenInstitutionen nominiert werden, bevor ihre Nachhaltigkeitsaussagensehr genau geprüft und bewertet werden. Im letzten Schritt desaufwändigen Verfahrens wird das "Green Brand"-Siegel als nachhaltigeMarke verliehen.WERKHAUS zeigt, dass ökologisches Bewusstsein auch in Kombinationmit anspruchsvollem Design funktioniert. Das einzigartige undvielfach ausgezeichnete WERKHAUS-Stecksystem bildet die Basis fürinnovative, trendige und farbenfrohe Produkte mit langer Lebensdauer.Alle Produkte sind zu 100 Prozent "made in Germany".Zu den Klassikern, die sich ungebrochener Beliebtheit erfreuen,zählen Büroablagen, Sortierhilfen und Stifteboxen. Im Laufe der Jahrehaben sich immer mehr Wohnaccessoires wie Photohocker oderKultobjekte wie die V W T1 Stifteboxen dazu gesellt. Relativ neu imProgramm hat WERKHAUS-Möbel für drinnen und draußen - von derSommerbank oder Strandbank über Polstermöbel bis hin zu Hockern undmodular kombinierbaren Stapelboxen. www.werkhaus.dePressekontakt:Heike Lissen, heike.lissen@werkhaus.de, Tel: +49 5824 955 251Original-Content von: WERKHAUS, übermittelt durch news aktuell