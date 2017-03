Werke in Neuss und Wiesbaden: Agravis kooperiert mit RZW Rhein-Main

MÜNSTER/KÖLN (dpa-AFX) - Deutschlands zweitgrößter Agrarhändler Agravis und die Genossenschaft RWZ Rhein-Main arbeiten bei der Produktion von Futtermitteln in Zukunft zusammen.



Wie Agravis mit Sitz in Münster und Hannover am Freitag mitteilte, wollen die Partner die Werke in Neuss und Wiesbaden in einer gemeinsamen Gesellschaft betreiben, sobald die Kartellbehörden zustimmen.

Mehrheitsgesellschafter mit 75 Prozent ist die Agravis AG. "Der Vertrieb von Futtermitteln bleibt Kerngeschäft der RWZ, nicht jedoch die Produktion", sagte Christoph Kempkes, Vorstandsvorsitzender der RWZ Rhein-Main mit über 3000 Mitarbeitern laut Mitteilung.

Agravis hat 2016 mit über 6000 Mitarbeitern 6,2 Milliarden Euro umgesetzt und rund 4,5 Millionen Tonnen Mischfutter produziert. Die beiden Werke der RWZ Rhein-Main kamen im vergangenen Jahr auf 320 000 Tonnen. Die Werke beliefern Kunden in Teilen von Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Hessen und Saarland.

Bislang macht Agravis den größten Teil seiner Umsätze noch in Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen, Sachsen-Anhalt und Brandenburg. Zuletzt hatte das Unternehmen angekündigt, seine Aktivitäten auf Süddeutschland auszuweiten./lic/DP/tos