Werften informieren über aktuelle Branchenprobleme

HAMBURG (dpa-AFX) - Die Mitglieder des Verbandes für Schiffbau und Meerestechnik (VSM) kommen am Mittwoch in Hamburg zu ihrer Jahresversammlung zusammen und informieren über die aktuelle Lage ihrer Branche (10.30 Uhr). Verbandschef Harald Fassmer und Hauptgeschäftsführer Reinhard Lüken dürften wieder über eine gute Auftragslage für die deutschen Werften berichten.



Allerdings verschärft sich gegenwärtig der Wettbewerb auf dem Weltmarkt.

Speziell China will selbst hochwertige Schiffe bauen, die bislang eine Domäne der deutschen und europäischen Werften sind. Der europäische Anteil am weltweiten Schiffbau hatte zeitweise mehr als 50 Prozent erreicht, gemessen am Wert der Auftragseingänge. Mittlerweile hat sich der Weltmarkt von seinem Tiefpunkt etwas erholt, zum Teil mit staatlicher Unterstützung durch Korea und China. Der Verband wird auch darlegen, wie sich die europäischen Werften dagegen zur Wehr setzen wollen./egi/DP/tos