Werfen steigert seine Umsätze um mehr als 13 % und behauptet seine weltweite Führungsposition in der In-vitro-Diagnostik

Barcelona, Spanien (ots/PRNewswire) -Werfen, global führend in Spezialprodukten im Bereich Gesundheitund Life Sciences, hat 2017 einen Umsatz von 1.337 Mio. EUR erreicht,was einer Steigerung von 13,3 % gegenüber 2016 entspricht.Ohne die Auswirkungen der letzten Übernahmen erreicht seinorganisches Wachstum damit 4,6 %. Das Unternehmen ist weltweitführend in der In-vitro-Diagnostik und bietet Kliniken und klinischenLaboren innovative Lösungen mit dem Ziel, die Patientenversorgung zuverbessern und die Gesundheitskosten zu senken.Das konsolidierte Nettoergebnis lag mit 160 Mio. EUR 14,5 % überdem Ergebnis aus 2016. Der EBITDA stieg auf 284 Mio. EUR und wuchssomit um 6 %.Seine wichtigsten Spezialbereiche zeigen eine ausgezeichneteEntwicklung, wobei Hämostaseologie das stärkte Wachstum (7,5 %)verzeichnete dicht gefolgt von Autoimmundiagnostik (6,6 %). Die neugeschaffene Produktlinie Acute Care Diagnostics zeigt ein organischesWachstum von 4,8 %.Die Erweiterung des Angebotsportfolios war eine der maßgeblichenUrsachen für die Umsatzsteigerung nach der Übernahme von Tem undAccriva Diagnostics. Damit wurde die frühere Produktlinie CriticalCare in Acute Care Diagnostics umgewandelt mit integrierten Lösungenfür die Notfallmedizin, Traumatologie und Chirurgie.Der Umsatz ist in allen geografischen Gebieten, in denen Werfenpräsent ist, gewachsen, insbesondere in China, wo die Verkaufszahlenum 21 % über denen aus 2016 lagen. Auf den Asien-Pazifik-Raumentfallen 16 % der weltweiten Umsätze.Der größte Markt ist Westeuropa, wo Werfen 42 % seinerVerkaufszahlen erreicht hat. In Nordamerika hat es 26 % erzielt. DieRegionen mit dem höchsten Wachstumspotenzial sind Lateinamerika undEEMEAI (Osteuropa, Naher Osten, Afrika und Indien), die 8 % desGesamtgeschäfts ausmachten.Die Herausforderungen für 2018 liegen im verstärkten Ausbau derwichtigsten Spezialbereiche, dem weiteren Wachstum in China sowie inder Expansion auf den Schwellenmärkten in Lateinamerika,Asien-Pazifik und EEMEAI.WERFEN ist weltweit eines der führenden Unternehmen im IVD-Sektor.Dazu zählen: Instrumentation Laboratory, Spezialist inHämostaseologie und Acute Care Diagnostics, Inova, Spezialist inAutoimmundiagnostik, Biokit, Hersteller für Drittanbieter (Reagenzienund Biomaterialien) sowie Spezialist in der Serologie fürInfektionskrankheiten, ferner klinische Software und klinischeChemie.Gegenwärtig ist das Unternehmen in rund 30 Ländern direkt tätigund in mehr als 100 Territorien über Vertriebspartner vertreten. Miteinem Stab von mehr als 5.000 Mitarbeitern betreibt es Forschungs-und Entwicklungszentren sowie Produktionseinrichtungen in den USA undEuropa.