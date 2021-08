Werewolf Therapeutics-Aktie: Zusammenarbeit mit Merck abgeschlossen!

Weitere Suchergebnisse zu "Merck":

Werewolf Therapeutics Inc. (NASDAQ:HOWL) hat mit Merck & Co. Inc.(NYSE:MRK) eine Vereinbarung über die Zusammenarbeit bei klinischen Studien und die Lieferung von Medikamenten geschlossen, um WTX-124 in Kombination mit Keytruda (Pembrolizumab) zu untersuchen.

WTX-124 ist ein systemisch verabreichter, bedingt aktivierter Interleukin-2 (IL-2) INDUKINE Produktkandidat. Die geplante klinische Studie wird von Werewolf durchgeführt und soll die Sicherheit und vorläufige Wirksamkeit von WTX-124 als Monotherapie