Unterföhring (ots) -- "Wontorra - der Fußball-Talk" am Sonntag ab 10.45 Uhr außerdemmit Sky Experte Dietmar Hamann, dem freien Journalisten FrankHellmann, Philipp Selldorf von der Süddeutschen Zeitung und JoachimSchuth, dem stellvertretenden Sportchef von Bild NRW- "Kretzschmar - der Handball-Talk" mit Silvio Heinevetter, UweSchwenker und Prinz Pi am Sonntag ab 17.00 Uhr- Beide Sendungen sind auf Sky Sport News HD und im Livestream aufskysport.de frei empfangbar24. November 2017 - Sebastian Hellmann, der Jörg Wontorravertritt, und Stefan Kretzschmar begrüßen am Sonntag hochkarätigeGäste in ihren Talk-Sendungen auf Sky Sport News HD.Bei "Wontorra - der Kia Fußball-Talk" ab 10.45 Uhr ist dieses MalFrank Baumann zu Gast. Werder Bremens Geschäftsführer Sport ernanntezuletzt Florian Kohfeldt zum neuen Cheftrainer. Nach Viktor Skripnikund Alexander Nouri ist Kohfeldt bereits der dritte U23-Trainerinnerhalb der letzten vier Jahren, der nun die Profis vor dem Abstiegbewahren soll. Mit dem 4:0 gegen Hannover 96 wurde ein ersterSchritt gemacht, an diesem Samstag steht Werder bei RB Leipzig voreiner schwierigen Aufgabe.Die weiteren Gäste sind der freie Journalist Frank Hellmann, derunter anderem für die Frankfurter Rundschau schreibt, sowie PhilippSelldorf von der Süddeutschen Zeitung und Joachim Schuth, derstellvertretende Sportchef von Bild NRW. Komplettiert wird die Rundevon Sky Experte Dietmar Hamann, der als fester Bestandteil derSendung an jedem Sonntag mitdiskutiert."Kretzschmar - der Handball-Talk" mit Silvio Heinevetter, UweSchwenker und Prinz Pi "Kretzschmar - der Handball-Talk" meldet sichdieses Mal live aus der Hauptstadt. Sky Experte und Moderator StefanKretzschmar begrüßt die Zuschauer um 17.00 Uhr direkt im Anschluss andas Topspiel der DKB Handball-Bundesliga zwischen den Füchsen Berlinund der HSG Wetzlar.Zu Gast sind dieses Mal Silvio Heinevetter, Torhüter der FüchseBerlin und Nationaltorhüter sowie Uwe Schwenker, Präsident desLigaverbandes Handball Bundesliga e.V.. Komplettiert wird die Rundevon Prinz Pi alias Friedrich Kautz. Der Deutschrapper aus Berlin istInterpret des Songs "Nichts ist umsonst", der bei allenSky-Handball-Übertragungen zu hören ist. Mit dem gleichnamigen Albumstand Prinz Pi in der Vorwoche auf Platz zwei der DeutschenAlbum-Charts.Neben der Übertragung auf Sky Sport News HD und auf skysport.dewerden beide Sendungen auch per Facebook Live auffacebook.com/SkySportDE gestreamt.