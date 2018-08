Bremen (ots) - Werders neue eSPORTS-Sparte darf sich über namhafteVerstärkung freuen: Michael "MegaBit" Bittner wechselt vom VfL Bochumzum SV Werder und trägt ab September das grün-weiße Trikot. "MegaBit"bildet dann gemeinsam mit Mohammed "MoAubameyang" Harkous dasFIFA-Team des SVW."Ich freue mich riesig darüber, Werder Bremen im eSPORTS vertretenzu dürfen. Die Zusammenarbeit mit einem der traditions- underfolgreichsten Bundesligavereine ehrt mich sehr und ich hoffe, dassich an den Aufgaben in diesem professionellen und familiären Umfeldwachsen und meine Leistung steigern kann. Ich werde alles dafürgeben, dass es eine möglichst erfolgreiche Zeit wird", so derNeuzugang."Michael Bittner hat sich in den vergangenen Jahren in derWeltspitze etabliert und zuletzt bei der Weltmeisterschaft einmalmehr gezeigt, welch großes Potential in ihm steckt. Gemeinsam mit Mowerden die beiden als Team für viel Furore sorgen. Wir freuen uns aufeine spannende, erfolgreiche und für uns sehr lehrreiche erste Saisonund sind sehr froh, dass wir nach Mo auch MegaBit vom SV Werderüberzeugen konnten. Damit haben wir die derzeit besten deutschenFifa-Spieler und das ideale PlayStation/Xbox-Tandem in unserem Team",erklärt Dominik Kupilas, der als Leiter Content & Digital daseSPORTS-Projekt beim SV Werder verantwortet.Michael Bittner war in der vergangenen FIFA18-Saison dererfolgreichste deutsche Vereinsspieler. Der größte Erfolg war derSieg bei den FUT Champions Playoffs in Amsterdam Ende Maidieses Jahres, der dem 20-Jährigen die Qualifikation für die FeWCGrand Finals in London, der FIFA18-Weltmeisterschaft, sicherte. Dortschaffte es der gebürtige Bayreuther, der in Helmbrechts aufgewachsenist, in die weltweite Top8 und unter die besten vier Xbox-Spieler derWelt.---Einladung zur Vorstellung von Michael "MegaBit" BittnerDer SV Werder Bremen lädt alle Medienvertreter am Samstag,25.08.2018 zur offiziellen Vorstellung des eSportlers Michael"MegaBit" Bittner ein. Die Veranstaltung beginnt um 12 Uhr und findetin der Skybox 2 im Weser-Stadion statt.Michael Bittner, Klaus Filbry, Vorsitzender der Geschäftsführungdes SV Werder Bremen und Dominik Kupilas, der als Leiter Content &Digital die Projektleitung für den eSPORTS übernimmt, stehen andiesem Tag für Fragen zur Verfügung. für Fragen zur Verfügung. FürFotografen wird es Fotomöglichkeiten im Innenraum des Weser-Stadionsgeben. Der Ein- und Ausgang erfolgt über Turm 2/VIP-Eingang Nord.Wir bitten um eine kurze Rückmeldung bis Freitag, 24.08.2018,12:00 Uhr, an medien@werder.de wenn Sie an dem Event teilnehmenwollen.Pressekontakt:SV Werder Bremen GmbH & Co KG aAFranz-Böhmert-Str. 1 cMichael Rudolph, Direktor Kommunikationinfo@werder.deTelefon: 0421/434590Original-Content von: Werder Bremen GmbH & Co KG aA, übermittelt durch news aktuell