Werder Bremen-Presseservice: Zapel übernimmt ab sofort Werders U 23

Bremen (ots) - Oliver Zapel übernimmt das Traineramt bei Werders U23. Der 49-jährige Fußball-Lehrer einigte sich mit den Grün-Weißenauf eine sofortige Zusammenarbeit. Unterstützt wird Zapel von seinemneuen Co-Trainer Evangelos Sbonias. Der bisherige Co-Trainer MirkoVotava und Torwarttrainer Manuel Klon komplettieren sein Team."Bei der Trainersuche wurde von uns eine externe Lösungfavorisiert, um die gut aufgestellten Trainerteams der U-Mannschaftenso gering wie möglich zu beeinflussen", sagt Werders GeschäftsführerFrank Baumann, der sich freut, Oliver Zapel für diese wichtigeAufgabe gefunden zu haben. "Oliver hat bei seinen Trainerstationen inEichede und Sonnenhof-Großaspach bereits bewiesen, dass er eineMannschaft entwickeln kann. Er kennt die Liga und auch unsereMannschaft sehr gut, er kann daher sofort einsteigen und dieMannschaft auf das schwere Auswärtsspiel in Jena vorbereiten."Oliver Zapel blickt gespannt auf seine neue Aufgabe: "Ich freuemich, dass wir der Mannschaft und dem Verein in dieser Situationhelfen können. Die einzige U 23-Mannschaft eines Bundesligisten inder 3. Liga zu trainieren ist ein spannendes Projekt."Als aktiver Fußballer stellte Oliver Zapel mit 716 Einsätzen und399 Toren für verschiedene Vereine zwei Rekorde in der OberligaHamburg auf. Als Trainer stieg er mit dem SV Eichede in dieRegionalliga Nord auf und spielte mit der SG Sonnenhof-Großaspachlange Zeit um den Aufstieg in die 2. Liga mit ehe er im Mai 2017 seinTraineramt dort niederlegte.Pressekontakt:SV Werder Bremen GmbH & Co KG aAFranz-Böhmert-Str. 1 cMichael Rudolph, Direktor Kommunikationinfo@werder.deTelefon: 0421/434590Original-Content von: Werder Bremen GmbH & Co KG aA, übermittelt durch news aktuell