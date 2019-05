Werder Bremen-Presseservice: Zander wechselt zum FC St. Pauli

Bremen (ots) - Luca Zander wird nicht zum SV Werder Bremenzurückkehren. Der 23-Jährige wird zum Zweitligisten FC St. Pauliwechseln, an den er bereits die vergangenen beiden Spielzeitenausgeliehen war."Bei Werder sehen wir für Luca aktuell nur geringe Möglichkeiten,auf Spielzeit in der Bundesliga zu kommen. Die hat er bei St. Paulidie vergangenen beiden Saisons in der 2. Liga dagegen erhalten. Dazufühlt er sich dort sehr wohl. Somit war es für ihn der naheliegendeSchritt, seinen Weg dort fortzusetzen. Wir wünschen Luca für seineZukunft nur das Beste und viel Erfolg", erklärt WerdersGeschäftsführer Frank Baumann.Im Jahr 2006 wechselte Luca Zander vom SC Weyhe in das WERDERLeistungszentrum und spielte sich bis in den Herrenbereich. Für dieGrün-Weißen absolvierte er zwei Bundesligaspiele, 45 Partien in der3. Liga und 16 Spiele in der Regionalliga. Im Jahr 2017 wurde er anden FC St. Pauli ausgeliehen. Für die Hamburger absolvierte erseitdem 30 Spiele in der 2. Bundesliga. Aktuell erholt er sich voneinem Schulterbruch.Pressekontakt:SV Werder Bremen GmbH & Co KG aAFranz-Böhmert-Str. 1 cMichael Rudolph, Direktor Kommunikationinfo@werder.deTelefon: 0421/434590Original-Content von: Werder Bremen GmbH & Co KG aA, übermittelt durch news aktuell