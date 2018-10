Werder Bremen-Presseservice: Wintertrainingslager: SV Werder reist nach Südafrika

Bremen (ots) - Der SV Werder Bremen wird in der Wintervorbereitungin Kooperation mit der Deutschen Fußball Liga (DFL) erstmals einTrainingslager auf dem afrikanischen Kontinent austragen. Vom 3. biszum 12. Januar 2019 wird sich die Mannschaft von Cheftrainer FlorianKohfeldt im südafrikanischen Johannesburg auf die zweite Saisonhälftevorbereiten."Wir waren erst vor wenigen Wochen in Johannesburg zu Gast undhaben uns vor Ort von den Gegebenheiten überzeugen lassen", erklärtWerders Geschäftsführer Fußball Frank Baumann. Die Grün-Weißen werdenim Spa & Golf Resort "The Fairway Hotel" Quartier beziehen. DemHotel, das im Jahr 2010 bereits die brasilianische Nationalmannschaftwährend der Weltmeisterschaft beheimatet hat. Trainieren werdenKruse, Pizarro & Co. auf dem Trainingsgelände des Randburg FC."Die Trainingsbedingungen sind gut und auch die klimatischenVoraussetzungen sollen für die Jahreszeit hervorragend und vor allemkonstant sein", so Werders Cheftrainer Florian Kohfeldt, dessen Teammindestens ein Testspiel gegen ein namhaftes regionales Team vor Ortbestreiten wird. Werder befindet sich dazu gerade in der Abstimmung.Die Grün-Weißen haben den Standort jedoch nicht nur aufgrund derhervorragenden sportlichen Bedingungen ausgewählt. "Die Bundesligaist in Südafrika sehr populär. Wir wollen mit unserem Besuch dazubeitragen, Werder, aber auch die gesamte Bundesliga noch bekannter zumachen und ein würdiger Botschafter zu sein", so Werders Vorsitzendeder Geschäftsführung Klaus Filbry, der erklärt, dass die Bremer auchabseits des grünen Rasens Präsenz zeigen möchten. "Es gibt einigeinteressante Projekte, die wir gerne nachhaltig mit der DFL zusammenunterstützen möchten, unter anderem planen wir das Safe-Hub Projektvon Amandla in Südafrika zu besuchen."Präsent werden die Grün-Weißen während des Trainingslagers auch inden afrikanischen Medien sein. So wird sowohl StarTimes (StarSat),seit der Saison 2015/2016 TV-Partner der Bundesliga, als auch SoccerLaduma, der digitale Medienpartner der Bundesliga in Afrika, dieGrün-Weißen begleiten.Pressekontakt:SV Werder Bremen GmbH & Co KG aAFranz-Böhmert-Str. 1 cMichael Rudolph, Direktor Kommunikationinfo@werder.deTelefon: 0421/434590Original-Content von: Werder Bremen GmbH & Co KG aA, übermittelt durch news aktuell