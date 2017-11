Werder Bremen-Presseservice: Werder wirtschaftlich stabil: starkes Umsatz-Plus, keine Schulden, 700.000 Euro Gewinn

Bremen (ots) - Der SV Werder Bremen hat im abgelaufenenGeschäftsjahr, das am 30.06.2017 endete, weiter an wirtschaftlicherStabilität gewonnen. Das geschäftsführende Präsidium desSport-Vereins "Werder" von 1899 e.V. um Präsident Dr. HubertusHess-Grunewald, Vize-Präsident Jens Höfer und Schatzmeister AxelPlaat sowie die Geschäftsführung der SV Werder Bremen GmbH & Co KG aAmit dem Vorsitzenden Klaus Filbry und seinen Kollegen Frank Baumannund Dr. Hubertus Hess-Grunewald präsentierten auf derMitgliederversammlung des Vereins am Montagabend positive Zahlen.So konnte der Verein mit seinen sechs Abteilungen einenJahresüberschuss von gut 714.000 Euro (im Vorjahr 71.300 Euro)präsentieren. Das Eigenkapital des Sport-Vereins steigt damit auf13,5 Mio Euro. Der Umsatz lag bei 4,3 Mio Euro (im Vorjahr 3,8 MioEuro). Präsident Dr. Hubertus Hess-Grunewald sagte dazu: "Wirpräsentieren unseren Mitgliedern ein tolles Ergebnis, an dem jederseinen Anteil hat. Diese starken Zahlen zeigen, welche Kraft der SVWerder an der Basis besitzt. Jeder Übungsleiter, jede Trainerin, jedeMitarbeiterin, jeder Platzwart hat seinen Anteil daran, dass wir mitunserer täglichen Arbeit einen sehr wichtigen Beitrag beimgesellschaftlichen Zusammenhalt dieser Stadt und der ganzen Regionleisten. Der SV Werder ist gesund, aktiv und zukunftsorientiert. Wirsind ein leuchtendes Aushängeschild Bremens!"Auch die SV Werder Bremen GmbH & Co KG aA, eine 100-prozentigeTochtergesellschaft des Sportvereins, präsentierte wie im Vorjahr dasgesamte Konzernergebnis, in der auch alle Tochterunternehmen mitMehrheitsanteil sichtbar werden müssen (Fan-Service GmbH undCashless-Payment GmbH). Der Konzernumsatz 2016/2017 beträgt 123,5 MioEuro (Konzernumsatz im Vorjahr 108,1 Mio Euro) und ist verbunden miteinem positiven Nachsteuerergebnis von 700.000 Euro (Konzernergebnisim Vorjahr +2,8 Mio Euro). Das Eigenkapital konnte nach diesemzweiten positiven Jahresabschluss in Folge leicht gestärkt werden.Klaus Filbry, der wie gewohnt als Vorsitzender derGeschäftsführung die Zahlen präsentierte, sagte zu diesem Ergebnis:"Wir bleiben trotz herausfordernder Zeiten zum zweiten Mal in Folgeim positiven Bereich. Wir arbeiten daran, diese wirtschaftliche Wendeauch in den kommenden Jahren zu bestätigen, um unserem KerngeschäftProfifußball die bestmöglichen Voraussetzungen in einem immerhärteren Konkurrenzkampf zu bieten."Die Werder Bremen GmbH & Co KG aA erreichte mit einem Gesamtumsatzvon 123,5 Mio Euro den mit Abstand besten Wert für eine Spielzeitohne internationalen Wettbewerb. Die Rekordzahl aus dem Vorjahr(108,1 Mio Umsatz) wurde um 15,4 Mio Euro übertroffen.Pressekontakt:SV Werder Bremen GmbH & Co KG aAFranz-Böhmert-Str. 1 cMichael Rudolph, Direktor Kommunikationinfo@werder.deTelefon: 0421/434590Original-Content von: Werder Bremen GmbH & Co KG aA, übermittelt durch news aktuell