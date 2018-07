Werder Bremen-Presseservice: Werder verpflichtet Aubameyang | Einladung zum eSPORTS-Launchevent und zur Vorstellung von Mo Aubameyang

Bremen (ots) - Klangvoller Name für Werders neue eSPORTS-Sparte.Nur einen Tag nach Bekanntgabe des Einstiegs des SV Werder Bremen inden digitalen Sport haben die Grün-Weißen den ersten professionelleneSportler unter Vertrag genommen: Mohammed "MoAubameyang" Harkouswird in der kommenden Saison für den SV Werder an der Konsole aufTorejagd gehen.Harkous gehört zu den besten FIFA-Spielern Deutschlands und findetsich auch in den weltweiten TOP10 wieder. Der 21-Jährige, der ab derFIFA 19-Saison mit dem Spielertag "Mo Auba" an den Start geht, stehtnoch bis Ende Juli beim Team Expert unter Vertrag, wird bei derWeltmeisterschaft Anfang August dann aber bereits im Trikot derGrün-Weißen antreten."Wir sind sehr froh, dass wir mit Mo einen der besten deutschenFIFA-eSportler trotz zahlreicher anderer Angebote von Werderüberzeugen konnten. Er wird den SV Werder im digitalen Fußball vonBeginn an mit großer Präsenz vertreten", erklärt Dominik Kupilas, derals Leiter Content & Digital den eSPORTS beim SV Werder verantwortet.Harkous blickt ebenfalls voller Vorfreude auf die Aufgabe beiWerder: "Ich freue mich sehr auf die neue Herausforderung. Ich habevom ersten Treffen an gespürt, dass der Verein das Thema eSPORTS sehrernst nimmt und hier etwas entstehen kann. Das Konzept von Werder hatmich absolut überzeugt. Hier soll eine besonders authentischeVerbindung zwischen Konsole und realem Fußball gelebt werden. Dawollte ich von Anfang an dabei sein." Und weiter: "Dass ich den SVWerder zu Beginn gleich bei der Weltmeisterschaft vertrete, ist einegroße Ehre für mich", so der 21-Jährige.Werder sichert sich Top-Spieler:Mohammed Harkous hat in den letzten Jahren mit großen Erfolgen aufsich aufmerksam gemacht. Er kommt mit der Empfehlung von dreideutschen ESL-Meisterschaften an die Weser. Der 21-Jährige gehörte inden letzten beiden Spielzeiten zur absoluten Weltelite und schafftees bei der Weltmeisterschaft 2017 bis ins Halbfinale. Harkous konntesich ebenfalls für die diesjährige Weltmeisterschaft Anfang August inLondon qualifizieren. Dort wird "MoAubameyang" das erste Mal imWerder-Dress antreten.---Einladung zum eSPORTS-Launchevent und zur Vorstellung von MoAubameyangDer SV Werder Bremen lädt alle Medienvertreter anlässlich desEinstiegs in den eSPORTS am Donnerstag, 26.07.2018 zu einemoffiziellen Launchevent ein. Die Veranstaltung beginnt um 19 Uhr undfindet in der Premium-Lounge West im Weser-Stadion statt. In diesemRahmen wird auch der erste Fifa-Spieler des Vereins, Mo "Aubameyang"Harkous offiziell vorgestellt.Mohammed Harkous, Marco Bode, Vorsitzender des Aufsichtsrats desSV Werder Bremen und Dominik Kupilas, der als Leiter Content &Digital die Projektleitung für den eSPORTS übernimmt, stehen andiesem Abend für Fragen rund um das Thema "eSPORTS beim SV Werder"zur Verfügung. Für Fotografen wird es Fotomöglichkeiten im Innenraumdes Weser-Stadions geben. Der Ein- und Ausgang erfolgt über denVIP-Eingang West in Turm 4.Wir bitten um eine kurze Rückmeldung bis Donnerstag, 12:00 Uhr,wenn Sie an dem Event teilnehmen wollen.Pressekontakt:SV Werder Bremen GmbH & Co KG aAFranz-Böhmert-Str. 1 cMichael Rudolph, Direktor Kommunikationinfo@werder.deTelefon: 0421/434590Original-Content von: Werder Bremen GmbH & Co KG aA, übermittelt durch news aktuell