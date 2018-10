Werder Bremen-Presseservice: Werder und Verimi schließen Partnerschaft

Bremen (ots) - Die Identitäts- und Datenplattform Verimi ist abdieser Saison (2018/19) Co-Sponsor von Werder Bremen. DiePartnerschaft gilt für mindestens ein Jahr. Der SV Werder Bremen wirdDienstleistungen von Verimi in Form des Verimi-Logins in seinedigitalen Angebote integrieren. Mit Verimi werden zukünftig auchergänzende Zahlungsmöglichkeiten über die Verimi-Plattform beiWERDER.DE integriert werden können."Datenschutz und transparenter Datenfluss sind wichtige Themen,die weiter an Bedeutung gewinnen werden. Werder Bremen freut sich mitVerimi einen kompetenten, vertrauenswürdigen Partner auf diesemGebiet gefunden zu haben. Wir sind von dem zukunftsorientiertenKonzept von Verimi überzeugt und arbeiten hier gerne mit", so KlausFilbry, Vorsitzender der Geschäftsführung von Werder Bremen.Verimi tritt an, um allen Internet-Nutzern ihre Datenhoheitzurückzugeben. Die Plattform bietet im ersten Schritt einenuniversellen Login für Online-Dienste an. Mit nur einem Nutzernamenund einem Passwort können Nutzer dann barrierefrei Dienstleistungenwahrnehmen. Bei jedem Anmelde- und Bestellvorgang kann dabei auf diein der Verimi-Plattform hinterlegten Daten zurückgegriffen werden.Die Nutzer behalten dabei jederzeit die Kontrolle darüber, wie ihrepersönlichen Daten verwendet werden."Wir freuen uns, mit dem Traditionsverein Werder Bremen einenweiteren starken Partner gefunden zu haben. Verimi ist einVertrauensdienstleister, mit dem Nutzer die Kontrolle über ihre Datenbehalten. So ein Vertrauen, wie es die Werder-Fans in ihren Vereinhaben, das ist für uns Vorbild und Inspiration. Daran wollen wir mitder Partnerschaft anknüpfen", sagt Torsten Sonntag, CFO/COO vonVerimi.Die Vereinbarung beinhaltet ebenfalls Marketingmaßnahmen wieLogopräsenz und Bandenwerbung bei Heimspielen im Weser-Stadion um denBekanntheitsgrad der Marke Verimi zu steigern.Verimi ist die neue europäische, branchenübergreifende Identitäts-und Datenplattform. VERIMI vereint einen bequemen und zentralenLogin, höchste Sicherheits- und Datenschutzstandards nacheuropäischem Recht und die Selbstbestimmung der Nutzer über dieVerwendung der persönlichen Daten. VERIMI wurde im Mai 2017gegründet. Die Plattform wird von einer breiten Allianz internationalaufgestellter Unternehmen getragen. Zum Gesellschafterkreis gehörendie Unternehmen Allianz, Axel Springer, Bundesdruckerei, Core,Daimler, Deutsche Bahn, Deutsche Bank und Postbank, Deutsche Telekom,Giesecke+Devrient, Here Technologies, Lufthansa und Volkswagen.Pressekontakt:SV Werder Bremen GmbH & Co KG aAFranz-Böhmert-Str. 1 cMichael Rudolph, Direktor Kommunikationinfo@werder.deTelefon: 0421/434590Original-Content von: Werder Bremen GmbH & Co KG aA, übermittelt durch news aktuell