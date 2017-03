Werder Bremen-Presseservice: Werder und NIKE beenden 2018 ihre Zusammenarbeit

Weitere Suchergebnisse zu "Nike":

Bremen (ots) - Werder und der Sportartikelhersteller NIKE werdenihre langjährige Zusammenarbeit nach Ablauf der Saison 2017/2018nicht fortsetzen. Dies gab am Mittwochvormittag Werders Vorsitzenderder Geschäftsführung, Klaus Filbry bekannt."Gemeinsam mit NIKE haben wir uns darüber geeinigt, den Vertrag amEnde der kommenden Saison auslaufen zu lassen. Mit NIKE haben wirjetzt einen vertrauensvollen Partner an unserer Seite, der dazubeiträgt, die Marke Werder Bremen zu stärken. Dafür sind wir sehrdankbar. In unseren Gesprächen der vergangenen Monate hat sichherausgestellt, dass beide aus strategischen Überlegungen herausdennoch getrennte Wege einschlagen wollen", erklärt Klaus Filbry, dermit Vorfreude auf die ausstehenden rund anderthalb Jahre derZusammenarbeit blickt: "Wir haben noch einiges vor. Auf dieKollektion 2017/2018 dürfen die Fans gespannt sein."Seit der Saison 2009/2010 stattet der weltgrößteSportartikelhersteller die Bundesliga-Mannschaft sowie alle weiterenTeams des SV Werder aus. Im Trikot des in den USA ansässigenUnternehmens lief Werder in der UEFA Champions League und EuropaLeague auf und stand 2010 im Finale des DFB-Pokals.Pressekontakt:SV Werder Bremen GmbH & Co KG aAFranz-Böhmert-Str. 1 cMichael Rudolph, Direktor Public Relationsinfo@werder.deTelefon: 0421/434590Original-Content von: Werder Bremen GmbH & Co KG aA, übermittelt durch news aktuell