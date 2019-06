Werder Bremen-Presseservice: Werder spielt ab Juli im wohninvest WESERSTADION

Bremen (ots) - Die Bundesligaspiele des SV Werder Bremen werden abder kommenden Saison im wohninvest WESERSTADION ausgetragen. DieBremer Weser-Stadion GmbH hat in dieser Woche den entsprechendenStadionpartnerschafts-Vertrag mit der Firmengruppe aus Fellbach beiStuttgart, die Experten für Gewerbeimmobilien vereint, abgeschlossen.Der Vertrag, der auch das Namensrecht einschließt, läuft über 10Jahre bis zum 30.06.2029 und bringt der Bremer Weser-Stadion GmbH ca.30 Millionen Euro.Der Vertragsunterschrift gingen mehrere Gesprächsrunden voraus.Beide Seiten waren sich von Anfang an einig, etwas zu bewegen undgleichzeitig den traditionsreichen Namen Weserstadion zu erhalten, sodass der offizielle Name wohninvest WESERSTADION lauten wird."Wir freuen uns, dass wir nach mehr als zehn Jahren EWE erneuteinen starken Partner an der Seite der Bremer Weser-Stadion GmbHhaben werden, der es ermöglicht, in diesem Stadion auch langfristigGroßveranstaltungen wie die Fußball-Bundesliga austragen zu können",so Martin Günthner, Aufsichtsratsvorsitzender der BremerWeser-Stadion GmbH.Werders Vorsitzender der Geschäftsführung Klaus Filbry, derebenfalls im Aufsichtsrat sitzt, freut sich über die Kooperation:"wohninvest ist ein Partner, der an Werder glaubt. Die Kooperationverschafft uns den finanziellen Spielraum, um unsere einzigartigeHeimstätte und nicht zuletzt auch unseren Verein für den Wettbewerbmit den besten Klubs Deutschlands weiterzuentwickeln. Es war unswichtig, einen Partner zu finden, der sich neben den eigenenInteressen auch mit dem Namen Weserstadion identifiziert."wohninvest-Geschäftsführer Harald Panzer ist stolz darauf, mit derlangfristigen Investition seiner Firma, Werder Bremen den nötigenRückenwind für die weitere Entwicklung zu geben: "Wir sind seit einemJahr Partner von Werder und haben im Stadion eine Loge. In dieserZeit haben wir die Verantwortlichen von Werder als seriöse undkompetente Gesprächspartner kennengelernt. Uns eint das Ziel, den SVWerder nach vorne zu bringen und die notwendigen Rahmenbedingungen zuschaffen. Werder hat in den letzten Jahrzehnten mit einemunglaublichen Kraftakt dieses Stadion zu einem der schönsten inDeutschland aufgebaut. Wir wollen jetzt helfen, diese Errungenschaftabzusichern. Dieser Ort der Emotionen soll auch in den kommendenJahren Schauplatz packender Fußballspiele auf höchstem Niveaubleiben. Wir erwarten uns selbstverständlich eine Markenpräsenz inganz Deutschland. Wir freuen uns aber auch, dass wir sicherstellenkönnen, dass der Name Weserstadion erhalten bleibt."Nach dem Ausstieg der EWE AG als Stadionpartner im Jahr 2017 hatteWerder über zwei Jahre intensiv nach neuen kreativen Modellengesucht, um die Finanzierung des modernisierten Stadions zu sichern.Dabei nahmen die Grün-Weißen im vergangenen Jahr sogar in Kauf, dieentstandene Finanzierungslücke aus den eigenen finanziellenRessourcen zu schließen, was den finanziellen Spielraum des SV Werdereinschränkte. Die Stadt hatte ihren Beitrag mit der Gewährung einesDarlehens geleistet.Pressekontakt:SV Werder Bremen GmbH & Co KG aAFranz-Böhmert-Str. 1 cMichael Rudolph, Direktor Kommunikationinfo@werder.deTelefon: 0421/434590Original-Content von: Werder Bremen GmbH & Co KG aA, übermittelt durch news aktuell