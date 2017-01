Werder Bremen-Presseservice: Werder gratuliert Bundesland Bremen zum 70. Geburtstag

Bremen (ots) - Anlässlich des 70. Geburtstages des BundeslandesBremen schreibt der Präsident des SV "Werder" von 1899 e.V., Dr.Hubertus Hess-Grunewald, in einer Glückwunsch-Kolumne bei WERDER.DEüber seine Gedanken bezüglich dieses Jubiläums. Er hebt dieGemeinsamkeiten hervor sowohl in der Historie als auch bei denHerausforderungen der Zukunft und hält ein leidenschaftlichesPlädoyer für den Kampf gegen Populismus. Lesen Sie hier die ganzeKolumne:Moin, moin, du kleines, starkes, fußballverrücktes BundeslandBremen und Bremerhaven, der SV Werder wünscht alles Gute zum 70.Geburtstag!Es war ein historischer Tag heute vor 70 Jahren: Am 22. Januar1947 wurde per Proklamation und Bekanntgabe der amerikanischenMilitärregierung der Grundstein für die Eigenständigkeit unseresBundeslandes mit den beiden Städten Bremen und Bremerhaven gelegt.Den Menschen hier wurde damit die Freiheit und Selbständigkeitzurückgegeben, die für Bremen eine lange Tradition hat. Und dieMenschen der Region haben etwas daraus gemacht. Sie erlebten 70 Jahrepolitische Stabilität, Demokratie und Frieden. Ein Zeitraum mitimmenser Beständigkeit und Lebensqualität für die große Mehrheit vonuns, um die uns unsere Elterngeneration ganz sicher beneiden würde.Unser Sport-Verein "Werder" von 1899 hatte sich seine Freiheitbereits einige Zeit zuvor wieder erkämpft: Schon ab Ende März 1946konnten wir wieder unter unserem Namen, der uns zuvor genommen wordenwar, Fußballspiele bestreiten - und das auch zunehmend wieder imWeser-Stadion, das die Amerikaner zuvor für ihre VolkssportartenBaseball und American Football genutzt hatten.70 Jahre Bremen sind also auch 70 gemeinsame Jahre mit unserem SVWerder - davon mehr als 50 Jahre in der 1963 gegründetenFußball-Bundesliga. Die vier Flutlichtmasten des Weser-Stadiongehören zur Skyline wie der Dom und das Rathaus. Wir haben vieleHöhen und manche Tiefen erlebt - eines hat uns dabei immer begleitet:Die unglaubliche Identifikation der Menschen in Bremen mit dem SVWerder und aller Werderaner mit Bremen und der Region. Die großeGemeinsamkeit: Auch bei Werder sind Menschen aktiv, die unabhängigvon Herkunft und Religion mit einen festen Wertekompass ausgerüstetdie Herausforderungen der Zukunft meistern wollen. Gemeinsam habenwir Projekte angeschoben, Erfolge gefeiert und sportliche undgesellschaftliche Krisen durchgestanden uns gegenseitig unterstützt.Diese emotionale enge Bindung gilt es zu erhalten. Denn dieHerausforderungen sportlich wie gesellschaftlich sind groß. DerFußball ist ein Spiegelbild der Gesellschaft. Erfolgreiche Phasensind weder für Werder noch für Bremen selbstverständlich. Sieerfordern tägliche harte Arbeit. Das gilt für den Verbleib in derBundesliga und es gilt beim Kampf um den Erhalt unserer Demokratie.Der Wettbewerb scheint mir hier wie dort rauer zu werden - nurgesellschaftlich wären die Konsequenzen eines Scheiterns um einVielfaches folgenreicher. Deswegen wird der SV Werder Bremen nebenallen sportlichen Aufgaben auch immer an der Seite derjenigen stehen,die sich für Vielfalt und Demokratie und ein friedliches Miteinandereinsetzen. Wir werden immer den Kampf gegen religiösen Terrorismusund dummen Populismus unterstützen.Wir wollen der Leuchtturm sein, der Orientierung gibt, der einSymbol für den Zusammenhalt darstellt und dem Stolz Bremens alskleinstes Bundesland Strahlkraft verleiht. Wir versprechen mit derLeidenschaft unserer Mitglieder Menschen weit über den Horizonthinaus für Bremen zu begeistern und die Menschen in diesem Bundeslandzusammenzubringen und mitzureißen. Wir wollen dem Puls diesesBundeslandes in dieser tollen Region Ausdruck verleihen undSympathisanten weltweit auf unsere starke Wertegemeinschaftaufmerksam machen.Wir wollen mit diesem bemerkenswerten Bundesland alt werden unduns hier an unserem Heimatstandort gemeinsam mit Bremen entwickeln.Wir freuen uns auf die nächsten runden Geburtstage unseres starken,fußballverrückten Bundeslandes.Alles Gute! Packen wir es an!Dr. Hubertus Hess-GrunewaldPräsident des Sport-Verein "Werder" von 1899 e. V.Pressekontakt:SV Werder Bremen GmbH & Co KG aAFranz-Böhmert-Str. 1 cMichael Rudolph, Direktor Public Relationsinfo@werder.deTelefon: 0421/434590Original-Content von: Werder Bremen GmbH & Co KG aA, übermittelt durch news aktuell