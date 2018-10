Werder Bremen-Presseservice: Werder eSPORTS: EWE AG wird Partner der Grün-Weißen

Bremen (ots) - Der SV Werder Bremen freut sich über einen weiterenPartner für das eSPORTS-Engagement des Vereins. Die EWE AG,langjähriger Top-Sponsor der Grün-Weißen, weitet die bestehendePartnerschaft aus und engagiert sich ab sofort auch im virtuellenFußball. Dem Energie- und Telekommunikationsdienstleister mit Sitz inOldenburg geht es dabei vor allem um die Aktivierung einer für dasUnternehmen noch neuen Zielgruppe. Neben einem breitgefächertenUmsetzungspaket sichert sich EWE auch die Logopräsenz auf demSchlüsselbein der Trikots der beiden FIFA-Profis, Michael "MegaBit"Bittner und Mo "Mo Auba" Harkous."Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Werder Bremen imBereich eSports und die damit verbundenen neuen Impulse in einer seitvielen Jahren gewachsenen partnerschaftlichen Beziehung. Wir sind unssicher, dass wir vom Know-How von Werder im Bereich eSportsprofitieren und eine für uns noch neue Zielgruppe erschließen können.Insgesamt ist es für uns ein idealer Einstieg in das für uns sehrspannende Thema eSports", so Carsten Niederberger, ProjektleiterSponsoring EWE AG.Und auch Klaus Filbry, Vorsitzender der Geschäftsführung des SVWerder Bremen, freut sich über die Weiterentwicklung derPartnerschaft: "Es ist toll, dass wir mit der EWE jetzt auch imBereich des eSPORTS zusammenarbeiten. Die Produktwelt der EWE passthervorragend zu dem Thema, insbesondere leistungsstarkeInternetangebote und eine sichere Stromversorgung sind eineGrund-Voraussetzung für jeden Gamer", so Klaus Filbry, Vorsitzenderder Geschäftsführung des SV Werder Bremen.Der SV Werder Bremen ist Ende Juli in den eSPORTS eingestiegen.Der Fokus der Grün-Weißen liegt seitdem auf der Fußballsimulation"FIFA" von EA Sports. Dafür hat der SV Werder die beidenprofessionellen FIFA-Spieler Mo "Mo Auba" Harkous und Michael"MegaBit" Bittner unter Vertrag genommen, die für die Grün-Weißen inder virtuellen Welt auf Torjagd gehen.Pressekontakt:SV Werder Bremen GmbH & Co KG aAFranz-Böhmert-Str. 1 cMichael Rudolph, Direktor Kommunikationinfo@werder.deTelefon: 0421/434590Original-Content von: Werder Bremen GmbH & Co KG aA, übermittelt durch news aktuell