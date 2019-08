Werder Bremen-Presseservice: Werder Bremen leiht Michael Lang für ein Jahr aus Mönchengladbach aus

Bremen (ots) - Der SV Werder Bremen hat Abwehrspieler Michael Langvon Ligakonkurrent Borussia Mönchengladbach auf Leihbasisverpflichtet. Werders Geschäftsführer Fußball, Frank Baumann, einigtesich mit den Verantwortlichen der "Fohlenelf" auf eine Leihe des30-fachen schweizerischen Nationalspielers für ein Jahr."Nach den längerfristigen Ausfällen von Ludwig Augustinsson undÖmer Toprak haben wir unser Anforderungsprofil für einenDefensivspieler angepasst und nach einem erfahrenen Spieler gesucht,der uns sofort weiterhelfen kann. Michael passt in das Profil, istein international erfahrener, verlässlicher Spieler, der dieBundesliga kennt und auch als Typ in unsere Mannschaft passt", freutsich Frank Baumann über den Neuzugang.Auf Cheftrainer Florian Kohfeldt zeigt sich erfreut über denWechsel des 28-Jährigen. "Michael ist ein vielseitigerDefensivspieler, der auf der Außenbahn aber auch im Zentrum spielenkann. Mit ihm haben wir in der Defensive eine wichtige weitereOption. Positiv ist, dass er voll im Trainingsbetrieb ist und topfitzu uns kommt.""Bei Werder hatte ich direkt ein sehr gutes Gefühl und wahr mirvon Beginn an sicher, dass ich diese Möglichkeit wahrnehmen möchte.Die Gespräche mit den Verantwortlichen haben dieses Gefühl bestätigt.Jetzt freue ich mich darauf, dass es losgeht", so Lang.Michael Lang wechselte 2018 vom FC Basel, mit dem er zwei MalSchweizer Meister und ein Mal Schweizer Pokalsieger geworden ist,nach Mönchengladbach. Bei der Elf vom Niederrhein kam er in derSaison 2018/19 17 Mal zum Einsatz und konnte einen Treffer erzielen.Die offizielle Vorstellung von Michael Lang erfolgt am Freitag,30.08.2019, um 13 Uhr auf der Pressekonferenz vor dem Spiel gegen denFC Augsburg. Gemeinsam mit Geschäftsführer Frank Baumann undCheftrainer Florian Kohfeldt steht der 28-Jährige den Fragen derMedien zur Verfügung. Zuvor wird es die Möglichkeit für Fotoaufnahmengeben.Pressekontakt:SV Werder Bremen GmbH & Co KG aAFranz-Böhmert-Str. 1 cMichael Rudolph, Direktor Kommunikationinfo@werder.deTelefon: 0421/434590Original-Content von: Werder Bremen GmbH & Co KG aA, übermittelt durch news aktuell