Werder Bremen-Presseservice: Nach Vertragsauflösung: Baumann drückt Frings die Daumen

Bremen (ots) - Der SV Werder Bremen hat sich im Laufe des Tagesmit seinem ehemaligen Co-Trainer Torsten Frings auf eineVertragsauflösung geeinigt. Das bestätigte Werders GeschäftsführerFrank Baumann am Dienstagnachmittag. Frings war im Trainerteam desehemaligen Cheftrainers Viktor Skripnik eingebunden, das zwischenOktober 2014 und September 2016 die Geschicke des grün-weißenProfiteams lenkte."Torsten ist mit dem Wunsch nach einer kurzfristigenVertragsauflösung an uns herangetreten. Es war für unsselbstverständlich, dass wir ihm die Chance bei einem anderenProfiteam als Cheftrainer einzusteigen, nicht verbauen wollen.Torsten hat sich schon bei uns seit seinem Trainee-Programm imsportlichen Bereich weiterentwickelt und im Laufe der letzten Jahreim Trainerteam bei der U 23 und den Profis wertvolle Erfahrungengesammelt, die er mit seinem Wissen aus einer langen underfolgreichen Profikarriere kombinieren kann", so Baumann, derhinzufügt: "Wir trauen ihm diesen nächsten Schritt zu und drücken ihmdie Daumen, solange er auf die Punkte bei Spielen gegen Werderverzichten kann."