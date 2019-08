Werder Bremen-Presseservice: Veranstaltung abgesagt: Verleihung des Ehrenpreises des Bremer Amateurfußball an Claudio Pizarro fällt krankheitsbedingt aus

Bremen (ots) - Bremen (ots) - Die für heute geplante Ehrung vonClaudio Pizarro durch Verteter des Bremer Amateurfußballs, mussaufgrund einer fiebrigen Erkrankung des Spielers leider abgesagtwerden.Die Veranstaltung sollte heute am Montag, 26.08.2019,um 16:30 Uhrin den Räumen der Firma Koch & Bergfeld Corpus stattfinden.Wir bitten um Ihr Verständnis.Pressekontakt:SV Werder Bremen GmbH & Co KG aAFranz-Böhmert-Str. 1 cMichael Rudolph, Direktor Kommunikationinfo@werder.deTelefon: 0421/434590Original-Content von: Werder Bremen GmbH & Co KG aA, übermittelt durch news aktuell