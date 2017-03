Werder Bremen-Presseservice: Umbro wird neuer Ausrüster des SV Werder

Bremen (ots) - Der britische Sportartikelhersteller Umbro wird abder Saison 2018/19 offizieller Ausrüster des SV Werder Bremen undlöst damit den langjährigen Partner Nike ab. Die Grün-Weißen undUmbro haben sich zunächst auf eine Zusammenarbeit bis 2022/23geeinigt. Die traditionelle Fußballmarke wird sämtliche Mannschaftendes SV Werder ausstatten. Das bestätigten beide Seiten amDienstagnachmittag."Mit Umbro werden wir ab der Saison 2018/19 von einer Markeausgestattet, die, wie der SV Werder, auf eine lange Historie imFußball zurückblicken kann. Durch den Ausrüsterwechsel wollen wir deneingeschlagenen Weg weiter verfolgen und die Marke Werder nationalund international weiterhin emotional und positiv aufladen", sagtKlaus Filbry, Vorsitzender der Geschäftsführung des SV Werder."Der SV Werder Bremen passt aufgrund seiner langen Tradition unddem positiven, klaren Marken-Image sehr gut zu Umbro. Wir sind stolz,Werder Bremen von unserem Konzept überzeugt zu haben und freuen unsauf die Zusammenarbeit ab 2018", sagt Michael Scholz, General Managerder GLD Group, die die Lizenz haben, Umbro in Deutschland,Österreich, Schweiz, Dänemark und Benelux zu vertreiben.Über die GLD Group:Die GLD Group ist ein Spezialist für Markenprodukte für die Sport-und Modebranche und verfügt über langjährige Erfahrung in derEntwicklung und Vermarktung von Sport- und Modeprodukten. DasUnternehmen mit Sitz in London und Manchester, hat die Lizenz, dieMarke Umbro in mehreren Märkten in Europa zu vertreiben.Pressekontakt:SV Werder Bremen GmbH & Co KG aAFranz-Böhmert-Str. 1 cMichael Rudolph, Direktor Public Relationsinfo@werder.deTelefon: 0421/434590Original-Content von: Werder Bremen GmbH & Co KG aA, übermittelt durch news aktuell