Werder Bremen-Presseservice: U23: Dos Santos Haesler wechselt an die Weser

Bremen (ots) - Der Kader von Werders U 23 nimmt weiter Formen an.Mit Eduardo Dos Santos Haesler wechselt ein weiterer Torhüter zu denGrün-Weißen. Der 19-Jährige kommt vom MSV Duisburg."Mit Eduardo kommt ein junger Torwart zu uns, der eineüberzeugende U19-Bundesliga Saison gespielt hat und der über eintolles Potential verfügt. Wir freuen uns darauf Eduardo bei seinennächsten Schritten im Herrenbereich zu begleiten und sind uns sicher,dass seine Art und Einstellung ein Plus für die U 23 von Werder seinwird", sagt Manuel Klon, Torwarttrainer von Werders U 23.Eduardo Dos Santos Haesler durchlief seit 2014 dieJugendmannschaften des MSV Duisburg. In der vergangenen Spielzeitabsolvierte er 23 Partien in der A-Junioren Bundesliga West für dieZebras und blieb dabei in neun Spielen ohne Gegentor.