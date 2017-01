Werder Bremen-Presseservice: Thanos Petsos wechselt auf Leihbasis zum FC Fulham

Bremen (ots) - Thanos Petsos wird den SV Werder Bremen verlassenund mit sofortiger Wirkung zum englischen Zweitligisten FC Fulhamwechseln. Der Grieche wird bis zum Saisonende an den aktuellenTabellenneunten der Sky Bet Championship League ausgeliehen. Diesbestätigte Werder-Geschäftsführer Frank Baumann am Donnerstagabend."Wir haben gute Gespräche mit Thanos geführt. Eine Ausleihe anFulham ist eine gute Lösung. Wir freuen uns für Thanos, eineHerausforderung auf hohem Niveau gefunden zu haben und wünschen ihmfür die kommenden Monate viel Erfolg", erklärt Frank Baumann, WerdersGeschäftsführer Sport.Thanos Petsos wechselte im vergangenen Sommer von Rapid Wien andie Weser. Im Trikot des SV Werder Bremen kam er zu drei Einsätzen inder Bundesliga.Pressekontakt:SV Werder Bremen GmbH & Co KG aAFranz-Böhmert-Str. 1 cMichael Rudolph, Direktor Public Relationsinfo@werder.deTelefon: 0421/434590Original-Content von: Werder Bremen GmbH & Co KG aA, übermittelt durch news aktuell