Werder Bremen-Presseservice: Thanos Petsos wechselt auf Leihbasis zu Rapid Wien

Bremen (ots) - Thanos Petsos wird den SV Werder Bremen aufLeihbasis verlassen und mit sofortiger Wirkung zum SK Rapid Wienwechseln. Der Grieche, der bereits von 2013 bis 2016 beimösterreichischen Rekordmeister unter Vertrag wstand, wird für diekommende Saison an den aktuellen Tabellensechsten ausgeliehen. Diesbestätigte Werders Geschäftsführer Sport, Frank Baumann, amMittwochnachmittag."Wir haben Thanos frühzeitig signalisiert, dass wir auf seinerPosition sehr gut besetzt sind und wir bemüht sind, gemeinsam mit ihmeine vernünftige Lösung zu finden. Wir sind froh, dass wir eine füralle Parteien zufriedenstellende Einigung erzielen konnten", erklärteFrank Baumann.Thanos Petsos wechselte im Sommer 2016 von Rapid Wien an dieWeser. Im Trikot des SV Werder Bremen kam er in der Hinrunde derBundesliga-Saison 2016/17 auf drei Einsätzen. In der Rückrundewechselte der 26-Jährige auf Leihbasis zum englischen ZweitligistenFC Fulham.