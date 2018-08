Werder Bremen-Presseservice: Stefanos Kapino wechselt zum SV Werder Bremen

Bremen (ots) - Stefanos Kapino wird in Zukunft das Torhüterteamdes SV Werder Bremen ergänzen. Der 24-jährige Grieche wechselt vomenglischen Zweitligisten Nottingham Forest an die Weser. WerdersGeschäftsführer Frank Baumann sagt über den neuen Mann zwischen denPfosten: "Stefanos hat bereits einen sehr interessanten Weg hintersich. Mit seinen 24 Jahren hat er reichlich Erfahrungen sammelnkönnen, zugleich ist seine Entwicklung aber noch nichtabgeschlossen."Werders Torwarttrainer Christian Vander ergänzt: "Stefanos passtperfekt in unser Torhüterteam. Er erfüllt genau unserAnforderungsprofil: Er ist erfahren und mit Entwicklungspotenzial.Dazu wird ihm die Eingewöhnung nicht schwerfallen, da er dieBundesliga bereits kennt."Stefanos Kapino nimmt die neue Herausforderung bei Werder gernean: "Ich freue mich sehr, jetzt Teil von Werder Bremen zu sein, einemVerein mit großer Tradition und hervorragenden Fans. Die Gesprächemit den Verantwortlichen waren absolut positiv, ich war sofortbegeistert und komme hoch motiviert zur Mannschaft." Der Griecheweiter: "Nach meiner damaligen Zeit in Mainz war für mich klar, dassich in Zukunft gerne wieder in die deutsche Bundesliga zurück möchte.Deshalb ist es für mich eine tolle Chance, nach meinen letztenStationen in Griechenland und England jetzt zu Werder Bremen zuwechseln. Im Team hier sind weitere tolle Keeper und ich bin sicher,dass wir alle in jedem Training und allen Spielen immer alles gebenwerden, um der Mannschaft maximal zu helfen."Stefanos Kapino lernte bei Aetos Korydallou Piräus dasFußballspielen und wechselte 2007 in die Jugendabteilung vonPanathinaikos Athen, wo er 2011 zum jüngsten Stammtorhüter in Athenwurde. 2014 führte ihn sein Weg zum 1. FSV Mainz 05. Er absolviertefür den Bundesliga-Konkurrenten zwei Spiele, ehe er 2015 zurück nachGriechenland ging. Bei Olympiakos Piräus erlebte der U21-Vize-Europameister von 2012 anschließend seine bislangerfolgreichste Zeit und gewann zwei Meisterschaften sowie dengriechischen Pokal. Im Februar 2018 zog es ihn schließlich zuNottingham Forest in die zweite englische Liga. In die griechischenGeschichtsbücher hat sich Kapino als jüngster Nationalspielereingetragen. Er feierte sein Debüt mit 17 Jahren, sieben Monaten und28 Tagen und absolvierte seitdem neun Länderspiele.Pressekontakt:SV Werder Bremen GmbH & Co KG aAFranz-Böhmert-Str. 1 cMichael Rudolph, Direktor Kommunikationinfo@werder.deTelefon: 0421/434590Original-Content von: Werder Bremen GmbH & Co KG aA, übermittelt durch news aktuell