Werder Bremen-Presseservice: Simon Straudi verlängert beim SV Werder

Bremen (ots) - Mit Simon Straudi kann der SV Werder Bremen einweiteres Talent langfristig an sich binden. Der 20-jährigeMittelfeldspieler verlängert bei den Grün-Weißen und erhält ab dem01.07.2019 einen Profi-Vertrag. Das gab Frank Baumann,Geschäftsführer Fußball, am Dienstagvormittag bekannt."Simon ist ein junger, talentierter Spieler, der eine guteEntwicklung in seinem ersten Jahr bei der U23 genommen hat. InZukunft soll er noch enger an den Bundesligakader heranrücken undsomit seine positive Entwicklung fortsetzen", erklärt WerdersCheftrainer Florian Kohfeldt.Frank Baumann ergänzt: "Wir freuen uns, dass wir Simon davonüberzeugen konnten, seinen Weg bei uns fortzusetzen. Seit seinemWechsel aus Tirol sind wir mit seiner Entwicklung sehr zufrieden undwir sind davon überzeugt, dass er bei Werder den Weg in dieBundesliga schaffen kann."Auch Simon Straudi will beim SV Werder die nächsten Schritte inseiner Karriere machen. "Es macht mich stolz, dass dieVerantwortlichen von Werder Bremen auch weiterhin auf mich setzen.Ich versuche von Tag zu Tag besser zu werden, um meinen Traum von derBundesliga zu verwirklichen und im Weser-Stadion auflaufen zukönnen", so Simon Straudi.Simon Straudi wechselte im Sommer 2016 vom FC Südtirol in die U19des SV Werder Bremen. Für die U19 absolvierte er 28 Spiele underzielte dabei einen Treffer. Seit der laufenden Saison 2018/2019gehört er zum Kader von Werders U23 an und lief insgesamt 14 Mal fürdas Regionalliga-Team auf. Dabei erzielte er ein Tor.