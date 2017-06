Werder Bremen-Presseservice: Serge Gnabry verlässt Werder Bremen

Bremen (ots) - Mittelfeldspieler Serge Gnabry wird den SV Werderzum Saisonende verlassen. Darüber hat der 21-Jährige dieGeschäftsführung der Grün-Weißen in den vergangenen Tagen informiert,wie Frank Baumann am Donnerstagmittag offiziell bekannt gab."Serge hat uns mitgeteilt, dass er nach seinem ersten Jahr beiWerder, das für ihn sehr gut gelaufen ist, gerne den nächsten Schrittin seiner Karriere machen möchte. Er wird deshalb eineAusstiegsklausel ziehen und den Verein am Monatsende verlassen",erklärte Geschäftsführer Sport, Frank Baumann, der wie CheftrainerAlexander Nouri den Weggang des zweitbesten Scorers der abgelaufenenSaison sehr bedauert. Nouri: "Natürlich ist es schade, dass uns mitSerge ein absoluter Leistungsträger verlässt, der eineaußerordentlich positive Entwicklung genommen und der Mannschaft mitstarken Leistungen enorm geholfen hat. Wir wünschen ihm für seineZukunft und seinen weiteren Werdegang alles Gute."Serge Gnabry war im vergangenen Sommer vom FC Arsenal an die Wesergewechselt und absolvierte insgesamt 27 Bundesligapartien für dieGrün-Weißen, in denen er elf Tore erzielte und zwei Assistsbeisteuerte. Dank überzeugender Leistungen im Werder-Trikot wurde derOffensivakteur erstmals in die deutsche Nationalmannschaft berufen.Im November 2016 debütierte Gnabry im DFB-Team.Pressekontakt:SV Werder Bremen GmbH & Co KG aAFranz-Böhmert-Str. 1 cMichael Rudolph, Direktor Public Relationsinfo@werder.deTelefon: 0421/434590Original-Content von: Werder Bremen GmbH & Co KG aA, übermittelt durch news aktuell