Werder Bremen-Presseservice: Der SV Werder Bremen und Terre des Femmes e.V. setzen sich gemeinsam gegen Gewalt gegen Frauen ein.

Bremen (ots) - Der SV Werder Bremen und der Verein "Terre des Femmes" laden amMontag, 25.11.2019, um 14.30 Uhr zum Mediengespräch anlässlich des gemeinsamenFahnenhissens am "Internationalen Tag gegen Gewalt gegen Frauen" ein."Frei leben ohne Gewalt" ist das Motto unter dem am kommenden Montag WerdersCSR-Direktorin Anne Laufmann und Angelika Brückner von Terre des Femmes Bremene.V. ein Zeichen gegen Gewalt gegen Frauen setzen wollen.Terre des Femmes setzt sich seit fast 40 Jahren für das Recht ein, dass Mädchenund Frauen selbstbestimmt, frei und in Würde leben können.Für interessierte Medien stehen beide für Interviews und Fotos zur Verfügung.Das Fahnenhissen findet auf dem Vorplatz vor der Tiefgarageneinfahrt amwohninvest WESERSTADION (Franz-Böhmert-Straße 1c) statt.Pressekontakt:SV Werder Bremen GmbH & Co KG aAFranz-Böhmert-Str. 1 cMichael Rudolph, Direktor Kommunikationinfo@werder.deTelefon: 0421/434590Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/52353/4447694OTS: Werder Bremen GmbH & Co KG aAOriginal-Content von: Werder Bremen GmbH & Co KG aA, übermittelt durch news aktuell