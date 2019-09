Werder Bremen-Presseservice: SV Werder Bremen leiht Leonardo Bittencourt von Hoffenheim aus

Weitere Suchergebnisse zu "Leonardo":

Bremen (ots) - Am letzten Tag der Transferperiode hat der SVWerder Bremen einen weiteren Spieler verpflichtet: MittelfeldspielerLeonardo Bittencourt wechselt an den Osterdeich. Der 25-Jährige wirdvon den Grün-Weißen für ein Jahr ausgeliehen."Wir haben Leonardo schon länger im Blick und waren im letztenJahr bereits an einer Verpflichtung interessiert, daher sind wirfroh, auch mit Blick auf die angespannte Personalsituation in unseremKader, dass es jetzt geklappt hat", erklärte Werders GeschäftsführerFußball, Frank Baumann.Cheftrainer Florian Kohfeldt freut sich auf denMittelfeld-Neuzugang: "Schon im letzten Jahr war Leo unserWunschspieler. Er ist ein technisch starker Spieler, der im Mittfeldoffensiv im Zentrum, aber auch auf den Außenbahnen eingesetzt werdenkann. Er ist ein gestandener Bundesligaspieler, der unserOffensivspiel mit seinen Qualitäten bereichert."Leonardo Bittencourt blickt ebenfalls optimistisch auf seine Zeitam Osterdeich: "Ich bin froh, dass es geklappt hat. Werder ist eintoller, sehr familiärer Verein. Ich bin froh, dass es am letzten Tagnoch geklappt hat. Ich kannte Frank Baumann und Florian Kohfeldt jaschon aus dem letzten Jahr und wir waren sofort auf einerWellenlänge. Ich freue mich auf meine Zeit bei Werder."Leonard Bittencourt absolvierte bislang 151 Bundesligaspiele fürBorussia Dortmund, Hannover 96, den 1. FC Köln und die TSG Hoffenheimin denen er 18 Tore erzielte.Die offizielle Vorstellung von Leonardo Bittencourt erfolgt amDienstag, 03.09.2019, um 9 Uhr. Gemeinsam mit Cheftrainer FlorianKohfeldt steht der 25-Jährige den Fragen der Medien zur Verfügung.Zuvor wird es die Möglichkeit für Fotoaufnahmen geben.Pressekontakt:SV Werder Bremen GmbH & Co KG aAFranz-Böhmert-Str. 1 cMichael Rudolph, Direktor Kommunikationinfo@werder.deTelefon: 0421/434590Original-Content von: Werder Bremen GmbH & Co KG aA, übermittelt durch news aktuell