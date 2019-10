Bremen (ots) - Im Rahmen des diesjährigen Bremer Freimarkt findetam Mittwoch, 23.10.2019, im Hanse-Zelt ein Werder-Abend statt. ImRahmen der Werder-Business-Veranstaltung "Ischa Werder" besteht füralle Medienvertreter in der Zeit von 18.30 Uhr bis 19.30 Uhr dieMöglichkeit für Interviews und Fotoaufnahmen in der dafürvorgesehenen Mixed Zone. Wir bitten um Akkreditierung für diesesMedienfenster bis Montag, 21.10.2019 an medien@werder.de unter Angabedes Namens,der Redaktion und einer E-Mail-Adresse für weitereInformationen.Pressekontakt:SV Werder Bremen GmbH & Co KG aAFranz-Böhmert-Str. 1 cMichael Rudolph, Direktor Kommunikationinfo@werder.deTelefon: 0421/434590Original-Content von: Werder Bremen GmbH & Co KG aA, übermittelt durch news aktuell