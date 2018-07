Werder Bremen-Presseservice: Robert Bauer wechselt zum 1. FC Nürnberg

Weitere Suchergebnisse zu "Bauer":

Bremen (ots) - Rechtsverteidiger Robert Bauer wird den SV Werdermit sofortiger Wirkung verlassen und für die kommende Spielzeit aufLeihbasis zum 1. FC Nürnberg wechseln. Im Anschluss greift eineKaufoption. Das gab Frank Baumann, Werders Geschäftsführer Fußball,am Donnerstagmorgen bekannt."Robert hat den Wunsch an uns herangetragen, sich sportlichverändern zu wollen. Diesem Wunsch haben wir mit dem Wechsel nachNürnberg nun entsprochen. Wir hoffen, dass er beim Club regelmäßigzum Einsatz kommen wird und wünschen ihm viel Erfolg", so FrankBaumann.Robert Bauer wechselte im Sommer 2016 vom FC Ingolstadt an dieWeser. In dieser Zeit kam der 23-Jährige 43 Mal in der Bundesliga (1Tor) und drei Mal im DFB-Pokal zum Einsatz. In der ersten Saison beiden Grün-Weißen absolvierte Bauer 27 Bundesliga-Partien, in derabgelaufenen Spielzeit kam der Außenverteidiger dagegen nur nochsporadisch zum Einsatz.Pressekontakt:SV Werder Bremen GmbH & Co KG aAFranz-Böhmert-Str. 1 cMichael Rudolph, Direktor Kommunikationinfo@werder.deTelefon: 0421/434590Original-Content von: Werder Bremen GmbH & Co KG aA, übermittelt durch news aktuell