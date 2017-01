Werder Bremen-Presseservice: Plogmann verlängert an der Weser

Bremen (ots) - Der SV Werder Bremen hat den Vertrag vonNachwuchsspieler Luca Plogmann vorzeitig verlängert. Der 16-jährigeTorhüter, der für Werders U 17 sowie für die deutscheJunioren-Nationalmannschaft aufläuft, wird somit auch in Zukunft dasTrikot der Grün-Weißen tragen."Wir sind sehr glücklich, dass Luca auch in Zukunft bei unsspielen wird. Er hat in den letzten Jahren regelmäßig seine Klasseunter Beweis gestellt und gehört zu den Top-Talenten unseresVereins", sagt Björn Schierenbeck, Direktor des WERDERLeistungszentrums. "Er ist ein Idealbeispiel für die Entwicklung, diejunge Spieler beim SV Werder nehmen können. Wir freuen uns darüber,dass er trotz des Interesses anderer Verein im In- und Ausland denWeg bei uns weitergehen will", bestätigt auch Tim Steidten,sportlicher Leiter Bundesliga."Ich freue mich sehr, dass mir der SV Werder Bremen das Vertrauengeschenkt hat und ich hier meine nächsten Schritte machen darf. Meingroßes Ziel ist es im Weser-Stadion aufzulaufen. Dafür werde ichalles geben", sagt Luca Plogmann.Luca Plogmann spielt seit seinem siebten Lebensjahr beim SVWerder. Bisher kommt er auf insgesamt 32 Einsätze für die U 17 derGrün-Weißen. In der laufenden Saison spielte er in 15 Partien achtMal zu Null. Außerdem absolvierte er ein Länderspiel für die deutscheU 17-Junioren-Nationalmannschaft.Pressekontakt:SV Werder Bremen GmbH & Co KG aAFranz-Böhmert-Str. 1 cMichael Rudolph, Direktor Public Relationsinfo@werder.deTelefon: 0421/434590Original-Content von: Werder Bremen GmbH & Co KG aA, übermittelt durch news aktuell