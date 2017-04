Werder Bremen-Presseservice: Pause für Bauer und Sané

Weitere Suchergebnisse zu "Bauer":

Bremen (ots) - Der SV Werder Bremen wird in den kommenden Spielenauf Lamine Sané und Robert Bauer verzichten müssen. Die beidenWerder-Profis haben sich rund um das Auswärtsspiel beim SC Freiburgverletzt. Die Untersuchung am Tag nach dem 2:5-Erfolg im Breisgauergaben die Diagnosen: Demnach wird Robert Bauer den Grün-Weißenaufgrund eines Außenbandrisses im linken Sprunggelenk die kommendenWochen nicht zur Verfügung stehen. Sané hat sich beim Warmmachen eineAduktorenzerrung zugezogen und fehlt voraussichtlich für den Rest derenglischen Woche."Die Ausfälle der beiden sind natürlich bitter für uns, aber wirhaben in den letzten Wochen gesehen, dass wir in der Lage sind,solche Ausfälle als Team aufzufangen und jeder Spieler, derkurzfristig einspringen muss, voll da ist", so Alexander Nouri.Unklar ist, ob Werders Cheftrainer am Dienstag im Heimspiel gegen denFC Schalke 04 wieder auf Zlatko Junuzovic zurückgreifen kann. DerÖsterreicher fehlte am gestrigen Samstag aufgrund eines grippalenInfekts. "Bei ihm müssen die kommenden beiden Tage abgewartetwerden", so Nouri.Pressekontakt:SV Werder Bremen GmbH & Co KG aAFranz-Böhmert-Str. 1 cMichael Rudolph, Direktor Public Relationsinfo@werder.deTelefon: 0421/434590Original-Content von: Werder Bremen GmbH & Co KG aA, übermittelt durch news aktuell