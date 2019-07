Werder Bremen-Presseservice: Park verstärkt U19 des SV Werder

Bremen (ots) - Der SV Werder Bremen leiht InnenverteidigerKyu-hyun Park vom Ulsan Hyundai FC aus. Die Grün-Weißen sichertensich zudem eine Kaufoption für den 18-jährigen Südkoreaner, der fürdie U19 des SVW auflaufen wird. Die letzten vertraglichenFormalitäten werden in den nächsten Tagen geklärt. Dies bestätigteBjörn Schierenbeck, Direktor WERDER Leistungszentrum, amDonnerstagabend."Bereits aus der Ferne ist uns Kyu-hyun Park immer wieder sehrpositiv aufgefallen. Unseren Ersteindruck konnte er dann währendseines zweiwöchigen Probetrainings bei der U19 und U23 bestätigen.Daher freuen wir uns sehr, dass er sich für einen Wechsel zum SVWerder entschieden hat", sagt Björn Schierenbeck.Kyu-hyun Park war Stammspieler in den jeweiligenJugendmannschaften von Ulsan Hyundai FC. Zudem ist er Kapitän dersüdkoreanischen U18-Nationalmannschaft.Pressekontakt:SV Werder Bremen GmbH & Co KG aAFranz-Böhmert-Str. 1 cMichael Rudolph, Direktor Kommunikationinfo@werder.deTelefon: 0421/434590Original-Content von: Werder Bremen GmbH & Co KG aA, übermittelt durch news aktuell