Werder Bremen-Presseservice: Mbom verlängert beim SV Werder

Bremen (ots) - Jean-Manuel Mbom hat seinen Vertrag beim SV WerderBremen vorzeitig verlängert. Der 16-jährige Mittelfeldspieler, derKapitän von Werders U 17 und fester Bestandteil der deutschenJunioren-Nationalmannschaft ist, bleibt somit weiterhin an der Weser."Jean-Manuel ist ein wichtiger Spieler unserer U 17 und einabsoluter Leistungsträger, den wir perspektivisch sehr viel zutrauen.Zudem identifiziert es sich absolut mit dem SV Werder Bremen", sagtBjörn Schierenbeck, Direktor des WERDER Leistungszentrums. "Trotzvieler Angebote hat sich Jean-Manuel für uns entschieden. Das ist einpositives Zeichen und zeigt, welche Entwicklung junge Talente bei unsnehmen können", unterstreicht Tim Steidten, sportlicher LeiterBundesliga."Das Vertrauen, das der Verein mir schenkt, freut mich sehr undich bin glücklich über die Vertragsverlängerung beim SV WerderBremen. Einmal im Weser-Stadion zu spielen, ist mein großer Traum.Dafür werde ich alles geben", sagt Jean-Manuel Mbom.Jean-Manuel Mbom wechselte 2013 vom JFV Göttingen zu denGrün-Weißen. Für Werders U 17 bestritt er bisher 48 Spiele und traf19 Mal. In der aktuellen Spielzeit absolvierte er als Kapitän 16Partien in der B-Junioren-Bundesliga Nord/Nordost und erzielte 15Tore. Zudem lief Mbom vier Mal für die deutsche U17-Junioren-Nationalmannschaft auf.