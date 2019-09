Werder Bremen-Presseservice: Martin Harnik wechselt auf Leihbasis zum HSV

Bremen (ots) - Martin Harnik verlässt Werder Bremen und wechseltzum Zweitligisten Hamburger SV. Der Stürmer wird bis zum Saisonendeauf Leihbasis an Hamburg abgegeben, wie Werders GeschäftsführerFußball, Frank Baumann, am Montag offiziell bekanntgab."Wir haben mit Hanno und den Verantwortlichen des Hamburger SVeine für alle Seiten gute Lösung gefunden. Beim HSV hat er die Chanceauf mehr Spielzeit als bei der derzeitigen Konkurrenzsituation inunserer Offensive. Wir danken Hanno für seinen Einsatz bei uns",erklärte Baumann."Hanno war im letzten Jahr sehr wichtig für uns und hatteentscheidende Momente in der Saison. Er hat sich auch in dieserSaison immer voll reingehauen und hat sich absolut professionellverhalten. Er hat diese Rolle bis zuletzt angenommen. Dafür gebührtihm großer Dank", sagte Cheftrainer Florian Kohfeldt.Martin Harnik war im Sommer 2018 von Hannover 96 an die Weserzurückgekehrt. In der vergangenen Spielzeit absolvierte der32-jährige, ehemalige österreichische Nationalspieler insgesamt 22Pflichtspiele für Werder, in denen er sieben Tore erzielte und vierAssists beisteuerte. In dieser Saison lief er zweimal für den SVWerder auf.Pressekontakt:SV Werder Bremen GmbH & Co KG aAFranz-Böhmert-Str. 1 cMichael Rudolph, Direktor Kommunikationinfo@werder.deTelefon: 0421/434590Original-Content von: Werder Bremen GmbH & Co KG aA, übermittelt durch news aktuell