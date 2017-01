Werder Bremen-Presseservice: Lukas Fröde wechselt zu den Würzburger Kickers

Bremen (ots) - Lukas Fröde wird den SV Werder Bremen verlassen undin die Nähe seiner Heimatstadt zurückkehren. Der aus Fulda stammende21-Jährige schließt sich mit sofortiger Wirkung dem ZweitligistenWürzburger Kickers an."Ich kenne Lukas seit er bei uns in der Jugend gespielt hat. Erhat in den vergangenen sieben Jahren das Trikot des SV Werder Bremengetragen und die Werte des Vereins vorbildlich nach innen und außenverkörpert. Für seine weitere sportliche Zukunft wünschen wir ihmalles Gute", so Frank Baumann, Werders Geschäftsführer Sport.Lukas Fröde wechselte im Jahr 2009 vom FC Carl Zeiss Jena an dieWeser. Über Werders Leistungszentrum spielte sich der Defensivspielererst in die U 23 und später in die Profi-Mannschaft der Grün-Weißen.Für die U 23, mit der er im Jahr 2015 in die 3. Liga aufgestiegenist, absolvierte der 21-Jährige 64 Spiele in der 3. Liga undRegionalliga, zudem stand er zwölf Mal in der Bundesliga für Werderauf dem Feld.Pressekontakt:SV Werder Bremen GmbH & Co KG aAFranz-Böhmert-Str. 1 cMichael Rudolph, Direktor Public Relationsinfo@werder.deTelefon: 0421/434590Original-Content von: Werder Bremen GmbH & Co KG aA, übermittelt durch news aktuell