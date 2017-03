Werder Bremen-Presseservice: Lange Pause für Clemens Fritz

Bremen (ots) - Der SV Werder Bremen muss in den kommenden Monatenauf seinen Kapitän Clemens Fritz verzichten. Der 36-Jährige hat sichim Spiel gegen den SV Darmstadt am vergangenen Wochenende einen Rissdes Syndesmosebandes im rechten Sprunggelenk zugezogen und wurde amMittwochmittag in Tübingen operiert."Clemens war bis gestern Abend in München, um sich behandeln zulassen und sich über verschiedene Behandlungsmethoden zu informieren.Auf Anraten der Ärzte und in enger Abstimmung mit unserermedizinischen Abteilung hat er sich dann zu einem operativen Eingriffentschieden. Wir gehen davon aus, dass er uns in dieser Saison nichtmehr zur Verfügung steht", erklärt Frank Baumann, WerdersGeschäftsführer Sport.Wie die sportliche Zukunft von Clemens Fritz über die Saisonhinaus aussehen wird, bleibt vorerst offen. "Wir haben immer betont,dass Clemens auch in der kommenden Spielzeit eine wichtige Säule indiesem Team sein kann. Bei entsprechender Gelegenheit werden wir unszusammensetzen und darüber sprechen. Clemens und auch wir werdendieses Thema aber in aller Ruhe angehen. Jetzt geht es erst einmaldarum, dass er sich so schnell wie möglich wieder vollständigerholt", so Baumann.Pressekontakt:SV Werder Bremen GmbH & Co KG aAFranz-Böhmert-Str. 1 cMichael Rudolph, Direktor Public Relationsinfo@werder.deTelefon: 0421/434590Original-Content von: Werder Bremen GmbH & Co KG aA, übermittelt durch news aktuell