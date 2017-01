Werder Bremen-Presseservice: Kleinheisler auf Leihbasis nach Budapest

Bremen (ots) - Die Leihe von Laszlo Kleinheisler zu Darmstadt 98wird vorzeitig beendet. Der ungarische Nationalspieler, der im Sommervom SV Werder zu den Lilien ausgeliehen wurde, kehrt aber nicht mitsofortiger Wirkung an die Weser zurück. Vorbehaltlich deserfolgreichen Medizinchecks zieht er auf Leihbasis weiter zuFerencváros Budapest. Darauf einigten sich am Freitag alle Parteienwie Werders Geschäftsführer Frank Baumann bestätigte."Laszlo hätte in der Rückrunde in Darmstadt vermutlich deutlichweniger Spielzeit bekommen, deshalb haben wir hier nach einer Lösunggesucht und sind froh, dass Laszlo jetzt in seinem Heimatland aufhohem Niveau Spielpraxis sammeln kann", erklärt Frank Baumann,Geschäftsführer Sport.Pressekontakt:SV Werder Bremen GmbH & Co KG aAFranz-Böhmert-Str. 1 cMichael Rudolph, Direktor Public Relationsinfo@werder.deTelefon: 0421/434590Original-Content von: Werder Bremen GmbH & Co KG aA, übermittelt durch news aktuell