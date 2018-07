Werder Bremen-Presseservice: Klaassen wechselt vom FC Everton zu Werder Bremen

Bremen (ots) - Der holländische Nationalspieler Davy Klaassenwechselt mit sofortiger Wirkung vom Premier League Klub FC Evertonzum SV Werder Bremen. Das gab Werders Geschäftsführer Frank Baumannam Freitag bekannt. "Wir freuen uns, dass wir mit ihm genau denSpieler gefunden haben, den wir gesucht haben. Davy bringt unheimlichviel Qualität und Talent sowie in relativ jungem Alter eine MengeErfahrung mit. Er ist ein Spieler, der unser Team vom ersten Tag anweiterhelfen wird", sagte Baumann über den 25 Jahre altenMittelfeldakteur.Cheftrainer Florian Kohfeldt, der sich in den vergangenen Tagenintensiv in die Bemühungen um den offensiven Mittelfeldspielereingeschaltet hatte, ist von seiner neuen Alternative imMittelfeldzentrum überzeugt: "Mit ihm haben wir unseren absolutenWunschspieler an die Weser geholt. Wir beobachten ihn schon sehrlange und sind froh, dass sich diese Möglichkeit aufgetan hat. Davykann mit seinem strategischen Gespür einen Spielrhythmus bestimmen,besticht mit seiner Kreativität und ist dabei laufstark undaggressiv. Er wird ein absoluter Fixpunkt in unserem Spiel sein."Werders Cheftrainer persönlich führte noch vor zwei Tagen einekleine Werder-Delegation an, die sich in Manchester mit dem Spielergetroffen hatte, um ihn von einem Wechsel in die Bundesliga zuüberzeugen. "Wir haben ihm deutlich gemacht, wohin wir uns mit Werderentwickeln wollen, wie wir spielen wollen und welch besonderer KlubWerder ist. Alles musste sehr schnell gehen und perfekt vorbereitetsein. Daran waren viele Mitarbeiter beteiligt, denen ein besondererDank gilt."Davy Klaassen, der vor einem Jahr als Kapitän von Ajax Amsterdamim Europa-League-Finale stand und im Anschluss zum FC Evertongewechselt war, freute sich über das Vertrauen derWerder-Verantwortlichen: "Es hat schon eine Rolle gespielt, dassWerder sich so intensiv bemüht hat. Mir war es wichtig, genau zuwissen, wo die Reise auch auf dem Spielfeld hingeht. Die Ambitionendes Klubs haben mich überzeugt. Nach meinem Austausch mit FlorianKohfeldt habe ich ein sehr gutes Gefühl, dass ich hier mit meinenFähigkeiten einen wichtigen Beitrag leisten kann. Der Trainer möchteeinen attraktiven, offensiven Fußball spielen lassen. Darauf freueich mich sehr."Davy Klaassen lernte beim HVV de Zebra´s Hilversum (1999-2003) unddem HSV Wasmeer (2003-2004) das Fußballspielen, ehe er 2004 in dieJugend des niederländischen Rekordmeisters Ajax Amsterdam wechselte.Der heute 25-Jährige durchlief seitdem sämtliche Nachwuchsteams derniederländischen Talentschmiede und schaffte 2011 den Sprung in dieProfi-Mannschaft, in der er von 2012 bis 2015 mit Niklas Moisanderzusammenspielte. Für Ajax absolvierte Klaassen 126 Spiele (44 Tore)in der Eredivisie und feierte drei Mal die Meisterschaft. 2017wechselte er zum FC Everton in die englische Premier League. Für dieniederländische Nationalmannschaft stand er bislang 16 Mal auf demPlatz und erzielte dabei vier Tore.Pressekontakt:SV Werder Bremen GmbH & Co KG aAFranz-Böhmert-Str. 1 cMichael Rudolph, Direktor Kommunikationinfo@werder.deTelefon: 0421/434590Original-Content von: Werder Bremen GmbH & Co KG aA, übermittelt durch news aktuell