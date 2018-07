Werder Bremen-Presseservice: Jahresakkreditierung SV Werder Bremen für die Saison 2018/2019

Bremen (ots) - Die Bundesligasaison startet für den SV WerderBremen mit einem Heimspiel gegen Hannover 96 entweder am Samstag, 25.August, oder am Sonntag 26. August 2018. Medienvertreterinnen undMedienvertreter, die sich für die kommende Spielzeit um eineJahresakkreditierung bewerben möchten, bitten wir, ihren Antrag inForm des vollständig ausgefüllten DFL-Formulars, inklusive allernotwendigen, im Formular aufgeführten Unterlagen sowie persönlichunterschrieben, bis Mittwoch, 18. Juli 2018, bei der DirektionKommunikation einzureichen. Für die personalisiertenJahresakkreditierungen benötigen wir zudem ein Passfoto. Wir bittenum Verständnis, dass Akkreditierungsanträge nur bearbeitet werden,wenn jeder Medienvertreter sein Formular persönlich unterschriebenhat, da mit der Unterschrift u.a. die Kenntnis über und dieEinhaltung der neuen Datenschutzinformationen nach Art. 13f. DSGVOund der jeweils aktuelle Version der DFL-Durchführungsbestimmungen zuden Medienrichtlinien versichert wird. UnvollständigeAkkreditierungsunterlagen werden nicht bearbeitet. Die entsprechendenAkkreditierungs-Formulare (Print/Online, Foto, Audio) können aufdfl.de unter folgendem Link heruntergeladen werden, ebenso wie dieaktuellen Durchführungsbestimmungen. https://www.dfl.de/de/media-center/medienrichtlinien-und-akkreditierungen.html. Medienkontakt fürAkkreditierungen beim SV Werder Bremen: Marita Hanke E-Mail:medien@werder.de FAX: 0421-43459153 Postanschrift: SV Werder BremenGmbH & Co KG aA Direktion Kommunikation Franz-Böhmert-Str. 1c 28205BremenPressekontakt:SV Werder Bremen GmbH & Co KG aAFranz-Böhmert-Str. 1 cMichael Rudolph, Direktor Kommunikationinfo@werder.deTelefon: 0421/434590Original-Content von: Werder Bremen GmbH & Co KG aA, übermittelt durch news aktuell