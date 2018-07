Werder Bremen-Presseservice: Idrissa Touré spielt in Venlo vor

Bremen (ots) - Werder-Talent Idrissa Touré wird die Vorbereitungbei Werder unterbrechen und in den kommenden zehn Tage beimniederländischen Erstligisten VVV Venlo mittrainieren."Für Idrissa ist es in seiner aktuellen Entwicklungsphase wichtig,viel Spielpraxis auf einem hohen Niveau zu sammeln. Venlo könntedafür eine gute Möglichkeit sein. Er wird sich jetzt dort allesansehen, Verein und Spieler werden sich kennenlernen und dann schauenwir, wie es weitergeht", so Frank Baumann.Idrissa Touré war im vergangenen Sommer vom FC Schalke 04 zuWerder gewechselt. Für die U 23 der Grün-Weißen lief er 35 Mal in der3. Liga auf und erzielte dabei zwei Tore. Aktuell ist Touré für den16. "Golden Boy"-Award der besten Nachwuchstalente Europas nominiert.Pressekontakt:SV Werder Bremen GmbH & Co KG aAFranz-Böhmert-Str. 1 cMichael Rudolph, Direktor Kommunikationinfo@werder.deTelefon: 0421/434590Original-Content von: Werder Bremen GmbH & Co KG aA, übermittelt durch news aktuell