Werder Bremen-Presseservice: Hinweise zur Medienakkreditierung zum DFB-Pokal-Spiel im wohninvest WESERSTADION

Bremen (ots) - Am Mittwoch, den 30. Oktober 2019, findet imwohninvest WESERSTADION das DFB-Pokal-Spiel zwischen Werder Bremenund dem 1. FC Heidenheim statt. Anstoß ist um 18.30 Uhr.Werder Bremen gibt folgende Akkreditierungshinweise bekannt:Bitte senden Sie Ihre Anfrage für Tages-Presse-Akkreditierungenmit dem vollständig ausgefüllten offiziellen DFB-Formular bisspätestens Mittwoch, den 16. Oktober 2019, an:Werder Bremen/Direktion Kommunikation/Fax: 0421 - 424591530 oderper E-Mail an: medien@werder.de Die offiziellen Formulare(Print/Online und Foto/Fotografenerklärung) finden Sie unterfolgender Link-Adresse:http://www.werder.de/de/der-svw/medienservice/akkreditierung/Anfragen privater Hörfunksender werden im Auftrag des DFB von derAgentur "Zeichensaele GmbH" bearbeitet. Ansprechpartner ist JaschaLux: lux@zeichensaele.de.Anfragen von Bewegtbild-Produzenten (Nachverwertung) sind an denDFB zu richten: Ansprechpartner ist Benjamin Daub unter:benjamin.daub @dfb.de Jahres-Pressearbeitskarten und-Fotoakkreditierungen des SV Werder Bremen behalten Ihre Gültigkeit.Die DFL-Fotoleibchen müssen zwingend vor dem Spiel imAkkreditierungsbüro (Medieneingang,Tor 12) gegen "DFB-Pokal-Leibchen"getauscht werden. Parkscheine für dieses Spiel können untermedien@werder.de angefordert werden. Bei Rückfragen steht IhnenMarita Hanke/SV Werder Bremen gerne unter marita.hanke@werder.de odertelefonisch: 0421-434591300 zur Verfügung.Pressekontakt:SV Werder Bremen GmbH & Co KG aAFranz-Böhmert-Str. 1 cMichael Rudolph, Direktor Kommunikationinfo@werder.deTelefon: 0421/434590Original-Content von: Werder Bremen GmbH & Co KG aA, übermittelt durch news aktuell