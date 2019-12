Werder Bremen-Presseservice: Hinweise zur Medienakkreditierung zum DFB-Pokal-Spiel gegen Borussia Dortmund im wohninvest WESERSTADION

Weitere Suchergebnisse zu "Borussia Dortmund":

Bremen (ots) - Am Dienstag, 04. Februar 2020, findet im wohninvest WESERSTADIONdas DFB-Pokal-Spiel zwischen Werder Bremen und Borussia Dortmund statt. Anstoßist um 20.45 Uhr.Werder Bremen gibt folgende Akkreditierungshinweise bekannt:Jahres-Pressearbeitskarten und -Fotoakkreditierungen des SV Werder Bremen sindgültig. Fotografen erhalten DFB-Pokal-Leibchen im Akkreditierungsbüro(Medieneingang, Tor 12). Parkscheine für dieses Spiel bitten wir untermedien@werder.de bis zum 13.12.2019 anzufordern. Sie werden zeitnah verschickt.Anfragen für Tages-Presse/Foto-Akkreditierungen senden Sie bitte mit demvollständig ausgefüllten offiziellen DFB-Formular bis Dienstag, den 14. Januar2020, per E-Mail an: medien@werder.de oder per Fax an: 0421 - 424591530. Dieoffiziellen Formulare (Print/Online und Foto/Fotografenerklärung) finden Sieunter folgender Link-Adresse:http://www.werder.de/de/der-svw/medienservice/akkreditierung/Anfragen privater Hörfunksender werden im Auftrag des DFB von der Agentur"Zeichensaele GmbH" bearbeitet. Ansprechpartner ist Jascha Lux:lux@zeichensaele.de.Anfragen von Bewegtbild-Produzenten (Nachverwertung) sind an den DFB zu richten:Ansprechpartner ist Benjamin Daub unter: benjamin.daub @dfb.de Bei Rückfragensteht Ihnen Marita Hanke/SV Werder Bremen gerne unter marita.hanke@werder.deoder telefonisch: 0421-434591300 zur Verfügung.Pressekontakt:SV Werder Bremen GmbH & Co KG aAFranz-Böhmert-Str. 1 cMichael Rudolph, Direktor Kommunikationinfo@werder.deTelefon: 0421/434590Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/52353/4463110OTS: Werder Bremen GmbH & Co KG aAOriginal-Content von: Werder Bremen GmbH & Co KG aA, übermittelt durch news aktuell