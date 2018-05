Werder Bremen-Presseservice: Harnik kehrt zum SV Werder zurück

Bremen (ots) - Martin Harnik kehrt zum SV Werder Bremen zurück.Der 30-Jährige wechselt von Hannover 96 an die Weser. Über dieTransfermodalitäten vereinbarten beide Vereine Stillschweigen."Wir sind sehr froh, dass wir Martin zu Werder Bremen zurückholenkonnten. Er ist ein Spieler, der uns sportlich sofort verstärkt undzugleich kaum Eingewöhnungszeit braucht, da er die Strukturen desVereins und das Umfeld bestens kennt", erklärt WerdersGeschäftsführer Fußball, Frank Baumann."Mit seiner Geschwindigkeit und seiner Erfahrung eröffnet er unsin der Offensive noch mehr Möglichkeiten. Martin hat in den letztenJahren sowohl in der Liga als auch in der Nationalmannschaft seineQualitäten immer wieder unter Beweis gestellt und Verantwortungübernommen. Ich freue mich sehr, dass wir ihn für uns gewinnenkonnten", so Werders Cheftrainer Florian Kohfeldt.Martin Harnik freut sich auf seine Rückkehr an die Weser: "Fürmich schließt sich mit dem Wechsel ein Kreis. Hier in Bremen bin ichProfi geworden und nun kehre ich fast zehn Jahre später wiederzurück. In der Zeit habe ich den Kontakt nie verloren und den Weg desVereins immer verfolgt. Ich freue mich riesig darauf, wieder imWeser-Stadion vor den Fans spielen zu dürfen."Martin Harnik wechselte Anfang 2006 aus der Jugend des SC Vier-und Marschlande zum SV Werder Bremen und trug bis 2009 das Trikot derGrün-Weißen. Nach einer Saison bei Fortuna Düsseldorf (Leihe) führteihn sein Weg erst zum VfB Stuttgart (2010 - 2016) und anschließend zuHannover 96. In der Bundesliga blickt der gebürtige Hamburger auf 220Spiele (62 Tore) zurück, in der 2. Bundesliga kam er auf 60 Einsätze(30 Tore). Für die österreichische Nationalmannschaft stand erinsgesamt 68 Mal (15 Tore) auf dem Feld, ehe er im vergangenen Jahrseinen Rücktritt erklärte.Pressekontakt:SV Werder Bremen GmbH & Co KG aAFranz-Böhmert-Str. 1 cMichael Rudolph, Direktor Kommunikationinfo@werder.deTelefon: 0421/434590Original-Content von: Werder Bremen GmbH & Co KG aA, übermittelt durch news aktuell