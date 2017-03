Werder Bremen-Presseservice: Gemeinsam für Inklusion - 2. Aktion für Inklusion im Weser-Stadion

Bremen (ots) - Tag für Tag setzt sich der SV Werder Bremen fürInklusion in der Gesellschaft und im Sport ein. Am 4. März bildet dasHeimspiel gegen Darmstadt 98 im Weser-Stadion einen besonderen Rahmenfür dieses Engagement. Gemeinsam mit der Bundesliga-Stiftung, derAktion Mensch und der Molkerei Ammerland führen die Grün-Weißen dieAktion "Gemeinsam für Inklusion" durch, die für einselbstverständliches Miteinander von Menschen mit und ohneBehinderung wirbt. "Das Spiel trägt dazu bei, Berührungsängste undVorurteile auf dem Platz und am Rande des Spielfeldes abzubauen",sagt Dr. Hubertus Hess-Grunewald, Geschäftsführer und Präsident desSV Werder Bremen. "Wir stellen diese Bühne gern erneut zur Verfügung.Dieser Aktionstag setzt ein Zeichen für Inklusion, Toleranz und gegenDiskriminierung."Kinder mit und ohne Behinderung laufen an diesem Tag mit denSpielern ins Weser-Stadion ein, ein 17-Jähriger mit geistigerBehinderung steht den Stadionsprechern zur Seite. Wie bei jedem Spielim Weser-Stadion kommentiert auch der Blindenreporter die Partie fürsehbehinderte Besucher. In den Gastronomiebetrieben des Stadions undim VIP-Bereich arbeiten Menschen mit Behinderung mit. Bei derRasenpflege in der Halbzeitpause engagiert sich der Martinshof,ebenfalls ein Förderprojekt der Aktion Mensch.Bereits zum zweiten Mal kooperiert der Club bei einemBundesliga-Spiel mit der Bundesliga-Stiftung und der Aktion Mensch."Sport ist ein wichtiger Inklusionstreiber, weil die Begeisterungdafür die Menschen zusammenführt. So können wir die Gesellschaft fürdas Thema Inklusion mit Hilfe des Erlebnisses im Stadion weitersensibilisieren", sagt Armin v. Buttlar, Vorstand der Aktion Mensch."Mit dem SV Werder Bremen haben wir einen Partner mit großerErfahrung auf dem Gebiet gefunden, der das Projekt mit viel Herzblutvorantreibt."Die Förderorganisation setzt sich gemeinsam mit derBundesliga-Stiftung für die Barrierefreiheit im Stadion ein. "DerProfifußball ist so inklusiv wie noch nie. Die Stadien der Bundesligaund 2. Bundesliga halten über 3.600 Plätze für Fans mit Behinderungbereit", sagt Stefan Kiefer, Vorstandsvorsitzender derBundesliga-Stiftung. "Zudem wird der digitale Reiseführer,Barrierefrei ins Stadion' für Menschen mit und ohne Behinderung vonder Bundesliga-Stiftung und der Aktion Mensch stetigweiterentwickelt. Wir bleiben auch weiterhin bestrebt, denStadionbesuch noch barriereärmer zu gestalten." Auch im Rahmen desProjekts "Lernort Stadion", setzen sich Bundesliga-Stiftung undAktion Mensch für Inklusion ein. Ein Blindenreporter-Kompetenzzentrumschult überdies Kommentatoren, die mit ihren Reportagen blinden undsehbehinderten Fans im Stadion helfen am Spiel teilzuhaben.Auch die Molkerei Ammerland ist nicht nur bei der Aktion fürInklusion am 4. März Partner des SV Werder Bremen. "Wir finden eswichtig, dass behinderte und nicht behinderte Menschen zusammenProjekte durchführen und Gemeinsamkeiten entwickeln können. Daherhaben wir das Thema Inklusion zum Mittelpunkt unseresKooperationsvertrages mit Werder Bremen gemacht. Jeder Mensch hatspezielle Fähigkeiten die auch auf dem Arbeitsmarkt wertvoll sind -ob mit oder ohne Behinderung." sagt Ralf Hinrichs, Geschäftsführerder Molkerei Ammerland eG.Pressekontakt:SV Werder Bremen GmbH & Co KG aAFranz-Böhmert-Str. 1 cMichael Rudolph, Direktor Public Relationsinfo@werder.deTelefon: 0421/434590Original-Content von: Werder Bremen GmbH & Co KG aA, übermittelt durch news aktuell