Werder Bremen-Presseservice: Frauen: Wichmann kehrt zurück

Bremen (ots) - Reena Wichmann trägt wieder das Trikot des SVWerder. Nach ihrem einjährigen Auslandssemester in den USA kehrt die20-jährige Mittelfeldspielerin zur Frauen-Bundesligamannschaft derGrün-Weißen zurück."Wir freuen uns, dass Reena wieder für den SV Werder spielt. Wirsind davon überzeugt, dass sie an ihre Leistungen der Vergangenheitanknüpft und unsere Mannschaft verstärkt", sagt Birte Brüggemann,Abteilungsleiterin Frauen- und Mädchenfußball. Trainerin Carmen Rothfreut sich ebenfalls auf die Zusammenarbeit: "Reena hat während ihreseinjährigen Aufenthalts in Amerika den nächsten Entwicklungsschrittgemacht. Sie ist eine echte Strategin, besitzt eine hervorragendeTechnik und wird unser Mittelfeld bereichern."Für die 20-Jährige ist die Rückkehr an die Weser eineHerzensangelegenheit: "Wieder für den SV Werder zu spielen, ist fürmich wie nach Hause kommen. Ich freue mich nach meinem Jahr in denUSA auf die Herausforderung Allianz Frauen-Bundesliga und werde allesdafür geben, dass wir auch in der neuen Saison erfolgreich sind."Reena Wichmann kam in ihrer ersten Werder-Zeit auf vier Einsätzein der Allianz Frauen-Bundesliga und erzielte ein Tor. In der2.Frauen-Bundesliga Nord stand sie 20 Mal auf den Platz und trafsechs Mal. Neben der Meisterschaft 2017 in der 2. Frauen-Bundesligafeierte die 20-Jährige mit dem SV Werder auch die DeutscheVize-Meisterschaft der B-Juniorinnen im Jahr 2015.