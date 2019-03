Werder Bremen-Presseservice: Frauen: Nati erleidet Kreuzbandriss

Finanztrends Video zu



Bremen (ots) - Ganz bittere Nachricht für dieFrauen-Bundesligamannschaft des SV Werder Bremen. Beim Auswärtsspielin Potsdam hat sich Sofia Nati einen Kreuzbandriss zugezogen. Damitist die Saison für die 25-Jährige vorzeitig beendet."Sofias Ausfall tut uns in der aktuellen Phase sehr weh. Nachihrer Rückkehr in die Frauen-Bundesliga hat sie sich mit ihrenLeistungen toll zurückgemeldet. Auch für sie persönlich tut es mirsehr leid. Das Wichtigste ist jetzt aber, dass sie wieder gesund wirdund auf den Platz zurückkehren kann", sagt Trainerin Carmen Roth.Auch Abteilungsleiterin Birte Brüggemann bedauert den Ausfall dergriechischen Nationalspielerin sehr: "Die Verletzung ist unglaublichbitter für Sofia. Sie wollte uns im Kampf um den Klassenerhalt helfenund hat das bis zu ihrer Verletzung eindrucksvoll getan. Auch durchihre Tore konnten wir weiter in Schlagdistanz zum rettenden Platz 10bleiben. Für das Team gilt es, den Schwung, den Sofia gezeigt hat, indie restlichen Partien mitzunehmen. Zudem wünschen wir ihr natürlichgute Besserung."Sofia Nati wechselte erst in der Winterpause zu den Grün-Weißen.In ihren bisherigen vier Einsätzen für den SV Werder erzielte siedrei Treffer.Pressekontakt:SV Werder Bremen GmbH & Co KG aAFranz-Böhmert-Str. 1 cMichael Rudolph, Direktor Kommunikationinfo@werder.deTelefon: 0421/434590Original-Content von: Werder Bremen GmbH & Co KG aA, übermittelt durch news aktuell